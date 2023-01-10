Гришин о 2:3: «Не все ребята в первом периоде верили, что против СКА можно играть на равных. Отрадно, что постарались переломить игру»

Теги СКА Спартак КХЛ Игорь Гришин Хоккей

Игорь Гришин поделился мыслями после поражения от СКА со счетом 2:3.

– Думаю, что поскольку команда у нас достаточно молодая, то, выходя на первый период, наверное, не все ребята верили в то, что можно играть против СКА на равных, поэтому он такой неудачный.

Отрадно, что не опустили руки, постарались переломить игру, это удалось – и матч получился интересным, обоюдоострым.

Но, играя с Петербургом, забивая два гола, невозможно выиграть, поэтому сегодня СКА опять победил.

– Какие-то игровые моменты брали для разбора и подготовки с прошлой игры против СКА?

– Естественно, мы разбирали и предыдущие очные встречи, и смотрели, как СКА играет с другими противниками.

В целом, мы часто встречаемся, знаем соперника хорошо. Просто напомнили какие-то моменты ребятам. Ничего такого специального не было.

– Чем вы еще остались недовольны, кроме как действиями в большинстве?

– Уже сказал – началом игры. Настраиваешь ребят на то, что выходят две одинаковые команды, одинаковые люди играют в хоккей – вы вышли, и вы должны биться за победу.

Но много молодых, думаю, пока еще опыта не хватает. Недоволен тем, что начинаем играть не с самого начала. То же самое было в прошлой игре с «Локомотивом».

Просто тогда удалось переломить и забить, а сейчас – нет. Есть неуверенность у ребят в играх против лидеров нашего чемпионата, – сказал главный тренер «Спартака».

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1 комментарий

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Uriah Heep
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Много ошибок а обороне. Ещё 84 не подтащил. Игру в большинстве (в который раз!) оставлю без комментариев.
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