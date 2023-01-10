Гришин о 2:3: «Не все ребята в первом периоде верили, что против СКА можно играть на равных. Отрадно, что постарались переломить игру»

Игорь Гришин поделился мыслями после поражения от со счетом 2:3.

– Думаю, что поскольку команда у нас достаточно молодая, то, выходя на первый период, наверное, не все ребята верили в то, что можно играть против СКА на равных, поэтому он такой неудачный.

Отрадно, что не опустили руки, постарались переломить игру, это удалось – и матч получился интересным, обоюдоострым.

Но, играя с Петербургом, забивая два гола, невозможно выиграть, поэтому сегодня СКА опять победил.

– Какие-то игровые моменты брали для разбора и подготовки с прошлой игры против СКА?

– Естественно, мы разбирали и предыдущие очные встречи, и смотрели, как СКА играет с другими противниками.

В целом, мы часто встречаемся, знаем соперника хорошо. Просто напомнили какие-то моменты ребятам. Ничего такого специального не было.

– Чем вы еще остались недовольны, кроме как действиями в большинстве?

– Уже сказал – началом игры. Настраиваешь ребят на то, что выходят две одинаковые команды, одинаковые люди играют в хоккей – вы вышли, и вы должны биться за победу.

Но много молодых, думаю, пока еще опыта не хватает. Недоволен тем, что начинаем играть не с самого начала. То же самое было в прошлой игре с «Локомотивом».

Просто тогда удалось переломить и забить, а сейчас – нет. Есть неуверенность у ребят в играх против лидеров нашего чемпионата, – сказал главный тренер « ».