Александр Хованов: «Кузнецов – один сильнейших центров мира с тех пор, как я начал смотреть хоккей. Игрок-художник – пишет, создает и делает партнеров сильнее»

Теги Ак Барс Вашингтон НХЛ КХЛ Евгений Кузнецов Александр Хованов Хоккей

Александр Хованов считает Евгения Кузнецова одним из лучших центрфорвардов в мире.

– Кто из хоккеистов вдохновлял вас в ваше детство?

– Когда я начал осознанно играть в хоккей – примерно 9-10 лет, – то наблюдал за игрой Евгения Кузнецова: он тогда начинал карьеру.

Всегда симпатизировал стиль его игры, катание и хоккейное мышление. По сей день я смотрю матчи «Вашингтона», всегда для меня выделяется Кузнецов.

По моему мнению, он один сильнейших центров мира с тех пор, как я начал смотреть хоккей. Вот и сейчас восхищаюсь его игрой.

Говорят же игрок-художник – это как раз о нем: сам пишет игру, сам создает и делает партнеров сильнее. Стараюсь ориентировать свой стиль под его, – сказал нападающий системы «Ак Барса».

1 комментарий

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e1ther - e1ther
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Лучше бы он был практиком,и шатал Макдевидов круглогодично,все таки нам говорят,что спорт в первую очередь,награды))
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