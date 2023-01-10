Александр Хованов: «Кузнецов – один сильнейших центров мира с тех пор, как я начал смотреть хоккей. Игрок-художник – пишет, создает и делает партнеров сильнее»
Александр Хованов считает Евгения Кузнецова одним из лучших центрфорвардов в мире.
– Кто из хоккеистов вдохновлял вас в ваше детство?
– Когда я начал осознанно играть в хоккей – примерно 9-10 лет, – то наблюдал за игрой Евгения Кузнецова: он тогда начинал карьеру.
Всегда симпатизировал стиль его игры, катание и хоккейное мышление. По сей день я смотрю матчи «Вашингтона», всегда для меня выделяется Кузнецов.
По моему мнению, он один сильнейших центров мира с тех пор, как я начал смотреть хоккей. Вот и сейчас восхищаюсь его игрой.
Говорят же игрок-художник – это как раз о нем: сам пишет игру, сам создает и делает партнеров сильнее. Стараюсь ориентировать свой стиль под его, – сказал нападающий системы «Ак Барса».
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