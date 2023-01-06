«Канадцев просто тянули за уши. Странно, что американцы, не последние люди в мире, спокойно отреагировали». Карандин о роли судей на МЧМ-2023

Юрий Карандин считает, что сборной Канады на домашнем МЧМ-2023 помогли судьи.

– Как оцените уровень нынешнего чемпионата?

– Североамериканцы умеют делать свое дело – отличный показ матчей, высокий уровень конкуренции, обладатели медалей определялись в овертаймах. Очень жаль, что в Канаде нет сборной России, без нее турнир потерял свою «изюминку». Наша команда в Северной Америке – всегда особый раздражитель. Не все там ее любят, но все за ней следят и ждут ее матчей.

– Что нравится на нынешнем чемпионате мира?

– Давно такой интересной команды не привозили чехи. Лет десять у наших главных соперников времен СССР были очень средненькие команды, но нынешний год в Чехии, видимо, урожайный, сборная дотянула до овертайма финала и могла завоевать золото. Кстати, мне понравилась и словацкая сборная, канадцы в четвертьфинале прошли ее с большим трудом, в том числе благодаря спорному судейству.

– Как оцените арбитраж в Канаде?

– Не хотел об этом говорить, чтобы не портить настроение. К сожалению, в равных матчах хозяев просто тянули за уши. Со словаками в четвертьфинале это сделали осторожно, в полуфинале с американцами сработали уже открыто. Оба гола сборной США нельзя было отменять, особенно первый!

Мировое судейство не должно превратиться в частную лавочку. Странно, что американцы, мягко говоря, не последние люди в мире, довольно спокойно отреагировали на такой арбитраж, – сказал бывший советский арбитр.

Канада снова в финале МЧМ, но у американцев есть вопросы к судьям. Отменили два гола при 2:3 и 2:4

Чехи едва не сотворили сенсацию в финале МЧМ. Спаслись в третьем периоде, но проиграли в овертайме – золото у Канады