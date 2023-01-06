«Канадцев просто тянули за уши. Странно, что американцы, не последние люди в мире, спокойно отреагировали». Карандин о роли судей на МЧМ-2023

Теги ИИХФ молодежная сборная России судьи молодежная сборная Канады молодежная сборная США молодежная сборная Чехии молодежная сборная Словакии молодежный чемпионат мира Юрий Карандин Хоккей

Юрий Карандин считает, что сборной Канады на домашнем МЧМ-2023 помогли судьи. 

– Как оцените уровень нынешнего чемпионата?

– Североамериканцы умеют делать свое дело – отличный показ матчей, высокий уровень конкуренции, обладатели медалей определялись в овертаймах. Очень жаль, что в Канаде нет сборной России, без нее турнир потерял свою «изюминку». Наша команда в Северной Америке – всегда особый раздражитель. Не все там ее любят, но все за ней следят и ждут ее матчей.

– Что нравится на нынешнем чемпионате мира?

– Давно такой интересной команды не привозили чехи. Лет десять у наших главных соперников времен СССР были очень средненькие команды, но нынешний год в Чехии, видимо, урожайный, сборная дотянула до овертайма финала и могла завоевать золото. Кстати, мне понравилась и словацкая сборная, канадцы в четвертьфинале прошли ее с большим трудом, в том числе благодаря спорному судейству.

– Как оцените арбитраж в Канаде?

– Не хотел об этом говорить, чтобы не портить настроение. К сожалению, в равных матчах хозяев просто тянули за уши. Со словаками в четвертьфинале это сделали осторожно, в полуфинале с американцами сработали уже открыто. Оба гола сборной США нельзя было отменять, особенно первый! 

Мировое судейство не должно превратиться в частную лавочку. Странно, что американцы, мягко говоря, не последние люди в мире, довольно спокойно отреагировали на такой арбитраж, – сказал бывший советский арбитр.  

Канада снова в финале МЧМ, но у американцев есть вопросы к судьям. Отменили два гола при 2:3 и 2:4

Чехи едва не сотворили сенсацию в финале МЧМ. Спаслись в третьем периоде, но проиграли в овертайме – золото у Канады

5 комментариев

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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
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К слову 2 незасчитанных гола американцев из разряда победного канадцев в финале на МЧМ-2020.
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Угловой буллит
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Позорище донное !!! Спортс усиленно делает вид , что никакого МЧМ и не было. Воообще никакого обзора не было. А ведь шикарный чемп получился !! Финал - вообще запредельный по качесвтву!
А по поводу " за уши тянули" - просто смешно читать бред старого маразматика )))) Если он про незасчитанный голв полуфинале, так там реально пиндос в голову Мличу вкатился за секунуд до гола. очередной лизоблюдский клон Тритьяга
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ROS#
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О душе пора уже думать, а эти заслуженные продолжают превращать былые заслуги в кал
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Рифат
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Во дожили - удивляемся, что после поражения не начинается нытье про судей.
Это ж не россияне...
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shickana
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Может, оттого и не отреагировали, что никто канадцев за уши не тянул?
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