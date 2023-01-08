Герман Титов: «Без России развивать хоккей невозможно. Будем надеяться, что ИИХФ будет благоразумной»
Герман Титов считает, что без России развивать хоккей невозможно.
Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что решение об участии России на чемпионатах мира примут в конце мая.
«Тардиф регулярно путается в показаниях и говорит слишком расплывчато относительно будущего России. Это понятно: без России развивать хоккей невозможно, что показывают все последние международные турниры, включая взрослый и молодежный чемпионаты мира.
Если ИИХФ хочет показать, что она вне политики и реально волнуется за развитие хоккея, то должна будет на конгрессе принять решение о возвращении России и Беларуси.
Уверен, что у Тардифа все время сидит в голове пример НХЛ, где Александр Овечкин, играя в нескольких километрах от Белого дома, спокойно идет к рекорду Уэйна Гретцки. Если россияне спокойно играют в НХЛ, почему они не могут так же спокойно играть на чемпионатах мира?
Вес России в хоккее сложно переоценить, поэтому будем надеяться, что ИИХФ все‑таки будет благоразумной», – заявил серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира.
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