Герман Титов: «Без России развивать хоккей невозможно. Будем надеяться, что ИИХФ будет благоразумной»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России Александр Овечкин НХЛ молодежный чемпионат мира Сборная Беларуси по хоккею молодежная сборная Беларуси Герман Титов ЧМ по хоккею Политика Матч ТВ Люк Тардиф Хоккей

Герман Титов считает, что без России развивать хоккей невозможно.

Ранее президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что решение об участии России на чемпионатах мира примут в конце мая.

«Тардиф регулярно путается в показаниях и говорит слишком расплывчато относительно будущего России. Это понятно: без России развивать хоккей невозможно, что показывают все последние международные турниры, включая взрослый и молодежный чемпионаты мира.

Если ИИХФ хочет показать, что она вне политики и реально волнуется за развитие хоккея, то должна будет на конгрессе принять решение о возвращении России и Беларуси.

Уверен, что у Тардифа все время сидит в голове пример НХЛ, где Александр Овечкин, играя в нескольких километрах от Белого дома, спокойно идет к рекорду Уэйна Гретцки. Если россияне спокойно играют в НХЛ, почему они не могут так же спокойно играть на чемпионатах мира?

Вес России в хоккее сложно переоценить, поэтому будем надеяться, что ИИХФ все‑таки будет благоразумной», – заявил серебряный призер Олимпийских игр, чемпион мира.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мгаа
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А фхр же без политики?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Волька-ибн-Алёша
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Гера,Яйцами к стене!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
banchik1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Показания дают в мусарне, Титов точно ничего не попутал?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Under
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А ФХР вне политики, или это не обязательно?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий