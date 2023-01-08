Александров забросил 1-ю шайбу в НХЛ, набрав 1+1 в матче с «Монреалем»

забросил 1-ю шайбу в , набрав 1+1 в матче с « ».

22-летний форвард « » отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Канадиенс» (4:5).

В активе россиянина стало 3 (1+2) очка в 12 матчах в дебютном сезоне в лиге. В АХЛ у него 18 (11+7) очков в 22 играх.

Сегодня Александров (9:58, полезность «+2») нанес 2 броска в створ, применил 2 силовых приема и получил малый штраф. На точке вбрасывания выиграл 3 попытки из 4 (75%).