Бучневич забил «Монреалю», прервав серию без голов из 5 матчей. У него 13+20 в 31 игре

Форвард « » реализовал большинство в матче чемпионата с «Монреалем» (4:5).

Россиянин продлил результативную серию (1+5) до 4 игр, забив впервые за 6 матчей.

Всего в 31 игре сезона на его счету 33 (13+20) очка.

Сегодня за 21:21 – лучший показатель среди форвардов «Блюз» (4:21 – в большинстве, 4:04 – в меньшинстве) – у Бучневича 1 бросок в створ ворот, 2 хита, полезность – «минус 1».