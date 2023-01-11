Шестеркин отразил 29 из 32 бросков «Миннесоты» и выиграл серию буллитов. У него 19 побед в сезоне

Теги Рейнджерс Миннесота НХЛ Игорь Шестеркин Хоккей

Игорь Шестеркин отразил 29 из 32 бросков «Миннесоты» и выиграл серию буллитов.

Вратарь «Рейнджерс» отразил 2 броска из 3 в серии бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Уайлд» (4:3 Б). 

На его счету стало 19 побед в текущем сезоне при 12 поражениях (91,6% сэйвов, коэффициент надежности 2,49). 

По числу выигранных матчей Шестеркин делит 3-е место с Джейком Эттинджером («Даллас») и Мартином Джонсом («Сиэтл»). Выше идут Линус Улльмарк («Бостон», 22) и Коннор Хеллибак («Виннипег», 20). 

2 комментария

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Если Рейнджерс выиграет когда-нибудь Кубок Стенли, то это сделает в одиночку Шестеркин.
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Единственная надежда клуба.
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