Роман Ротенберг: «СКА проводит много времени в меньшинстве в последних играх. Комментировать не буду – у нас профессиональные судьи»

считает, что много играет в меньшинстве в последних матчах.

Главный тренер команды прокомментировал победу над « » со счетом 3:2.

– Яркий матч от ножа. Ребята играли с огоньком, все старались. Выполнили игровое задание, но допустили пару ошибок – есть над чем работать. Понимали, что соперник прижат к стенке, они рвутся в плей-офф. Такие матчи нас развивают.

Было много хорошего в этой игре – есть за что цепляться. Перенесем эту энергию на следующий матч. Сейчас есть возможность восстановиться.

Это командная победа, хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. Много сыграли в меньшинстве, самоотверженно ловили шайбу на себя – это дорогого стоит.

Хороший знак для нас с учетом следующих игр – у нас есть характер. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня нас поддерживали.

– СКА удалось выдержать около двух минут в формате «3 на 5». Такая игра понравилась.

– Мы отрабатываем меньшинство. В последних играх много времени проводим в меньшинстве. Нужно подтянуть игровую дисциплину. Больше ничего не буду комментировать. У нас судьи профессиональные. Они знают свое дело.

Мы тренируем меньшинство – вы видели сколько мы сыграли втроем, вчетвером. Можно и забить втроем против пятерых – это уже высший пилотаж.

Если серьезно, то у соперника были такие броски… Слава Богу, с все в порядке – он поймал шайбу на себя.

У нас все так делают, все играют на линии броска – независимо от фамилии. У нас на первом месте команда, а потом – фамилия. Меньшинство – компонент, который тоже необходим нам для побед.

Можем улучшить и большинство, и меньшинство. Нужно поблагодарить и отдать должное ребятам, которые ловили шайбу на себя. Это дорогого стоит, – сказал Ротенберг.