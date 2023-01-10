Роман Ротенберг: «СКА проводит много времени в меньшинстве в последних играх. Комментировать не буду – у нас профессиональные судьи»

Теги СКА Спартак судьи КХЛ Роман Ротенберг Марат Хуснутдинов Хоккей

Роман Ротенберг считает, что СКА много играет в меньшинстве в последних матчах.

Главный тренер команды прокомментировал победу над «Спартаком» со счетом 3:2.

– Яркий матч от ножа. Ребята играли с огоньком, все старались. Выполнили игровое задание, но допустили пару ошибок – есть над чем работать. Понимали, что соперник прижат к стенке, они рвутся в плей-офф. Такие матчи нас развивают.

Было много хорошего в этой игре – есть за что цепляться. Перенесем эту энергию на следующий матч. Сейчас есть возможность восстановиться.

Это командная победа, хочу поблагодарить ребят за самоотдачу. Много сыграли в меньшинстве, самоотверженно ловили шайбу на себя – это дорогого стоит.

Хороший знак для нас с учетом следующих игр – у нас есть характер. Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, которые сегодня нас поддерживали.

– СКА удалось выдержать около двух минут в формате «3 на 5». Такая игра понравилась.

– Мы отрабатываем меньшинство. В последних играх много времени проводим в меньшинстве. Нужно подтянуть игровую дисциплину. Больше ничего не буду комментировать. У нас судьи профессиональные. Они знают свое дело.

Мы тренируем меньшинство – вы видели сколько мы сыграли втроем, вчетвером. Можно и забить втроем против пятерых – это уже высший пилотаж.

Если серьезно, то у соперника были такие броски… Слава Богу, с Маратом Хуснутдиновым все в порядке – он поймал шайбу на себя.

У нас все так делают, все играют на линии броска – независимо от фамилии. У нас на первом месте команда, а потом – фамилия. Меньшинство – компонент, который тоже необходим нам для побед.

Можем улучшить и большинство, и меньшинство. Нужно поблагодарить и отдать должное ребятам, которые ловили шайбу на себя. Это дорогого стоит, – сказал Ротенберг.

6 комментариев

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oberkorn
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Волшебные грибы?
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genowayy
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Клише на клише. Ну нет у тебя своих идей. Менеджеришь талантливый штаб, ну так будь поскромнее
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Александр Смирнов
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Ответ KSA1985
Никому плохого желать не хочу,но только не тебе. Выскочка, которая в детстве не наигралась в куклы. Клоун, очнись. Ты загубил хоккей в стране, ради своих фантазий. А твой "красный жигули" все чаще "троит"пердит и сыпится
Можно поподробнее где он загубил?
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Uriah Heep
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Согласен по поводу удалений. Жаль, что «Спартак» остался без таких нужных ему очков. Тяжёлая и долгая выездная серия. Теперь надо выигрывать дома. Удачи и побед «Спартаку».
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KSA1985
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Никому плохого желать не хочу,но только не тебе. Выскочка, которая в детстве не наигралась в куклы. Клоун, очнись. Ты загубил хоккей в стране, ради своих фантазий. А твой "красный жигули" все чаще "троит"пердит и сыпится
+9
-3
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HockeyMan
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Сегодня было много удалений у двух команд. К судьям вопрос быть не должно, судьи все фиксировали по делу
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