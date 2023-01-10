Форвард «Автомобилиста» Мэйсек забросил 30 шайб первым в сезоне КХЛ. Он забил броском с острого угла в матче с ЦСКА

забил 30-й гол в текущем сезоне .

Нападающий « » отметился заброшенной шайбой в игре Фонбет чемпионата КХЛ против .

В первом периоде немецкий форвард отличился после броска с острого угла – шайба от голкипера Адама Рейдеборна отскочила в ворота.

Мэйсеку удалось первым забросить 30 шайб в нынешнем сезоне. На его счету теперь 45 (30+15) очков в 49 играх регулярного чемпионата.

Второе место в списке лучших снайперов лиги занимает нападающий СКА Дмитрий Яшкин, в активе которого 29 голов.