Форвард «Автомобилиста» Мэйсек забросил 30 шайб первым в сезоне КХЛ. Он забил броском с острого угла в матче с ЦСКА

Теги ЦСКА Автомобилист видео КХЛ Брукс Мэйсек Хоккей

Брукс Мэйсек забил 30-й гол в текущем сезоне КХЛ.

Нападающий «Автомобилиста» отметился заброшенной шайбой в игре Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА.

В первом периоде немецкий форвард отличился после броска с острого угла – шайба от голкипера Адама Рейдеборна отскочила в ворота.

Мэйсеку удалось первым забросить 30 шайб в нынешнем сезоне. На его счету теперь 45 (30+15) очков в 49 играх регулярного чемпионата.

Второе место в списке лучших снайперов лиги занимает нападающий СКА Дмитрий Яшкин, в активе которого 29 голов.

5 комментариев

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Vano from Tbilisi
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Ответ Alobama74
вообще парень не париться. ни о гашеке не о сборной. просто играет. красавец
а о чем ему парится? канадцы с американцами где только не играют. Даже в Иране спокойно и непринуждённо
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Alobama74
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вообще парень не париться. ни о гашеке не о сборной. просто играет. красавец
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Даня Чебыкин
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сколько до грецки?
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сергей ожиганов
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Красавец
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mifdamir@icloud.com
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До Овечкина чуть чуть осталось.
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