Форвард «Автомобилиста» Мэйсек забросил 30 шайб первым в сезоне КХЛ. Он забил броском с острого угла в матче с ЦСКА
Брукс Мэйсек забил 30-й гол в текущем сезоне КХЛ.
Нападающий «Автомобилиста» отметился заброшенной шайбой в игре Фонбет чемпионата КХЛ против ЦСКА.
В первом периоде немецкий форвард отличился после броска с острого угла – шайба от голкипера Адама Рейдеборна отскочила в ворота.
Мэйсеку удалось первым забросить 30 шайб в нынешнем сезоне. На его счету теперь 45 (30+15) очков в 49 играх регулярного чемпионата.
Второе место в списке лучших снайперов лиги занимает нападающий СКА Дмитрий Яшкин, в активе которого 29 голов.
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