Кожевников об отстранении России: «Не думаю, что в этом году нас вернут на международный уровень»

Теги ФХР Сборная России по хоккею КХЛ Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает, что в 2023-м Россия не вернется на международные турниры.

Ранее ИИХФ опубликовала состав групп на МЧМ-2024. Проведение турнира запланировано в Швеции. Ни одна из групп не включает сборные России и Беларуси. Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что решение об участии команд примут в конце мая.

«Что ждет российский хоккей в 2023 году? Не знаю, я не Вольф Мессинг, чтобы давать такие прогнозы.

Международные матчи? Разговоры идут, но не знаю. Не думаю, что в этом году нас вернут на международный уровень», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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1 комментарий

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Евгений Мешков
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странно, там же у них хоккей без нас умирает. интересная логика
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