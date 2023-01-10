Кожевников об отстранении России: «Не думаю, что в этом году нас вернут на международный уровень»

считает, что в 2023-м Россия не вернется на международные турниры.

Ранее ИИХФ опубликовала состав групп на МЧМ-2024. Проведение турнира запланировано в Швеции. Ни одна из групп не включает сборные России и Беларуси. Президент ИИХФ Люк Тардиф сообщил, что решение об участии команд примут в конце мая.

«Что ждет российский хоккей в 2023 году? Не знаю, я не Вольф Мессинг, чтобы давать такие прогнозы.

Международные матчи? Разговоры идут, но не знаю. Не думаю, что в этом году нас вернут на международный уровень», – сказал двукратный олимпийский чемпион.