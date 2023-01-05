Кожевников об МЧМ-2023: «Не понимаю, как Канада вышла в финал. Ну пусть играют между собой турнирчик. Им самим без России неинтересно»
Александр Кожевников высказался касательно победы Канады над США (6:2) в 1/2 финала МЧМ-2023.
По ходу игры судьи отменили два гола американцев.
«Никакого интереса в этих соревнованиях нет! Выходят и делают, что хотят, играют в какие-то игры.
Без России это не чемпионат мира. Как можно называться сильнейшим чемпионатом без сильнейшей сборной?
Я не понимаю, как Канада вышла в финал. Ну пусть играют между собой турнирчик. Им самим без России неинтересно», – заявил двукратный олимпийский чемпион.
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