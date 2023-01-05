Кожевников об МЧМ-2023: «Не понимаю, как Канада вышла в финал. Ну пусть играют между собой турнирчик. Им самим без России неинтересно»

высказался касательно победы Канады над США (6:2) в 1/2 финала МЧМ-2023.

По ходу игры судьи отменили два гола американцев.

«Никакого интереса в этих соревнованиях нет! Выходят и делают, что хотят, играют в какие-то игры.

Без России это не чемпионат мира. Как можно называться сильнейшим чемпионатом без сильнейшей сборной?

Я не понимаю, как Канада вышла в финал. Ну пусть играют между собой турнирчик. Им самим без России неинтересно», – заявил двукратный олимпийский чемпион.

Канада сыграет с Чехией в финале МЧМ-2023, США и Швеция разыграют бронзу