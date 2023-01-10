Райта обменяли в «Виндзор». За форварда молодежной сборной Канады отдали двух игроков и 7 пиков

Нападающего системы « » обменяли в клуб OHL « ».

В обмен на 19-летнего нападающего «Виндзор» отдал форварда Итана Мидему и защитника Гэвина Маккарти, а также семь драфт-пиков: второй пик-2023, третий пик-2023, четвертые пики-2024 и 2025, условный пятый пик – 2024 и условные шестые пики-2024 и 2025.

Также «Кингстон», за который выступал Райт в OHL, отдал условный четырнадцатый пик-2025.

В регулярном чемпионате-2022/23 Райт провел 8 матчей и набрал 2 (1+1) очка. В его активе также 4 гола в 5 играх в АХЛ.

На МЧМ-2023 он выиграл золото в составе сборной Канады. В 7 матчах турнира Райт набрал 7 (4+3) баллов.