Райта обменяли в «Виндзор». За форварда молодежной сборной Канады отдали двух игроков и 7 пиков

Теги переходы НХЛ юниорская лига Онтарио Виндзор Кингстон Сиэтл Шейн Райт Хоккей

Нападающего системы «Сиэтла» Шейна Райта обменяли в клуб OHL «Виндзор».

В обмен на 19-летнего нападающего «Виндзор» отдал форварда Итана Мидему и защитника Гэвина Маккарти, а также семь драфт-пиков: второй пик-2023, третий пик-2023, четвертые пики-2024 и 2025,  условный пятый пик – 2024 и условные шестые пики-2024 и 2025.

Также «Кингстон», за который выступал Райт в OHL, отдал условный четырнадцатый пик-2025.

В регулярном чемпионате-2022/23 Райт провел 8 матчей и набрал 2 (1+1) очка. В его активе также 4 гола в 5 играх в АХЛ.

На МЧМ-2023 он выиграл золото в составе сборной Канады. В 7 матчах турнира Райт набрал 7 (4+3) баллов.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad_p777
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что то с ним явно не так!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Камиль Мухаметшин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ох ёлки...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий