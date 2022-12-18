Райт назначен капитаном сборной Канады на МЧМ-2023. Гюнтер, Станковен, Дель Мастро и Гоше – помощники

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Сборная Канады выбрала капитана команды на молодежном чемпионата мира-2023.

Капитанскую нашивку получил 18-летний нападающий Шейн Райт, представляющий «Сиэтл».

Ассистентами капитана выступят Итан Дель Мастро, Нэтан Гоше, Дилан Гюнтер и Логан Станковен.

МЧМ-2023 пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Канада сыграет в группе вместе с командами Швеции, Чехии, Германии и Австрии.

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