Райт назначен капитаном сборной Канады на МЧМ-2023. Гюнтер, Станковен, Дель Мастро и Гоше – помощники

Сборная Канады выбрала капитана команды на молодежном чемпионата мира-2023.

Капитанскую нашивку получил 18-летний нападающий , представляющий « ».

Ассистентами капитана выступят Итан Дель Мастро, Нэтан Гоше, Дилан Гюнтер и Логан Станковен.

МЧМ-2023 пройдет в Галифаксе и Монктоне с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Канада сыграет в группе вместе с командами Швеции, Чехии, Германии и Австрии.