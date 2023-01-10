Андрей Назаров: «Число матчей в КХЛ нужно увеличивать. Напрашивается возвращение «Кузни», «Югры», «Лады», можно добавить еще один клуб из Дальнего Востока»

Теги Лада Металлург Нк Амур Химик Воскресенск Андрей Назаров КХЛ Югра Сокол Красноярск Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров предложил увеличить число матче в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«На мой взгляд, количество матчей в регулярном чемпионате КХЛ нужно увеличивать, как я уже говорил ранее. Сезон должен быть дольше – особенно в нынешних условиях, когда почти нет пауз на матчи сборной.

Но для этого надо увеличить и количество команд в лиге. Давно напрашивается возвращение в КХЛ «Югры», «Лады», новокузнецкого «Металлурга». Та же Тула, думаю, будет не против сыграть в КХЛ. Есть красноярский «Сокол», легендарный воскресенский «Химик». За счет этого мы добьемся популяризации нашего хоккея внутри страны, интерес к любимому многими виду спорта вырастет в разы.

Также хочу отметить, что ни в коем случае нельзя закрывать и трогать такие проекты, как «Адмирал» и «Амур». Наоборот, можно добавить еще одну команду в стратегически важном для России регионе – Дальнем Востоке.

Где взять столько хоккеистов? Это не проблема, хоккеистов мы найдем. В России много талантливых ребят и хоккейных школ, выпускающих своих воспитанников. Молодежь как раз получит больше шансов для собственного развития, больше рабочих мест.

Сейчас в КХЛ 22 команды, а будет, скажем, 28. Тогда мы увидим еще более зрелищный чемпионат, новые имена и лица. Общая картина изменится, будет приток на трибуны новых болельщиков», – сказал бывший тренер «Сочи».

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13 комментариев

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jrcsg6qb9s
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Назаров всё время , что-то хочет увеличить🤣! Андрей Викторович, может научимся пользоваться, тем что есть?
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Сергей Кузнецов
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Как же надоел этот бред про увеличение команд, зрителей на трибунах и молодых хоккеистах!! Даже не хочется комментировать этот бред сумасшедшего...
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Кавабунга Шреддоголовый
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А условная Югра за чей счет будет летать в Хабаровск и Владивосток? Эффект новизны на некоторое время будет, а потом? Если Кузни, Лады и прочие Химики будут болтаться в подвале конференций, кому они будут нужны? Где игроков качественных для всех команд взять, если сейчас паспортистов станет еще больше с новым лимитом?
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ни первый_ни последний
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26 команд и регулярка до конца марта оптимально
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Серый
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Напрашивается исключение Сочи
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Ми Ша
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Напрашивается твоё возвращение,Андрей! Задействуй язык 😝
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Рамис Зарипов
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Сокол да, Мнк, Лада, насчёт Югры сомневаюсь, сам жил долгое время в Сургуте и приходилось ехать до Хантов. Географически лучше Сургут ну или Тюменский Рубин!!!
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Илья Илья
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А где игроков то взять?
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potch66
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На чем вы перелеты осуществлять будете, когда авиапромышленность накроется.
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Фёдор Кузнецов
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Можно вернуть, но это всё команды на Восток, будет лига с 12 командами на Западе и 16 на Востоке?
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Maxim Vasnechov
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Люблю Наза, за его "умные" интервью. Хоккеистов мы найдём.
А сейчас кто мешает найти, что бы более-менее равные составы в клубах были?
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newyork13
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Грязьный, ты спонсировать будешь???
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Сергей Шипков
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Для нынешних команд почти нормальных нет а уж че говорить про 28 команд
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