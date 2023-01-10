Андрей Назаров: «Число матчей в КХЛ нужно увеличивать. Напрашивается возвращение «Кузни», «Югры», «Лады», можно добавить еще один клуб из Дальнего Востока»
Андрей Назаров предложил увеличить число матче в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«На мой взгляд, количество матчей в регулярном чемпионате КХЛ нужно увеличивать, как я уже говорил ранее. Сезон должен быть дольше – особенно в нынешних условиях, когда почти нет пауз на матчи сборной.
Но для этого надо увеличить и количество команд в лиге. Давно напрашивается возвращение в КХЛ «Югры», «Лады», новокузнецкого «Металлурга». Та же Тула, думаю, будет не против сыграть в КХЛ. Есть красноярский «Сокол», легендарный воскресенский «Химик». За счет этого мы добьемся популяризации нашего хоккея внутри страны, интерес к любимому многими виду спорта вырастет в разы.
Также хочу отметить, что ни в коем случае нельзя закрывать и трогать такие проекты, как «Адмирал» и «Амур». Наоборот, можно добавить еще одну команду в стратегически важном для России регионе – Дальнем Востоке.
Где взять столько хоккеистов? Это не проблема, хоккеистов мы найдем. В России много талантливых ребят и хоккейных школ, выпускающих своих воспитанников. Молодежь как раз получит больше шансов для собственного развития, больше рабочих мест.
Сейчас в КХЛ 22 команды, а будет, скажем, 28. Тогда мы увидим еще более зрелищный чемпионат, новые имена и лица. Общая картина изменится, будет приток на трибуны новых болельщиков», – сказал бывший тренер «Сочи».
А сейчас кто мешает найти, что бы более-менее равные составы в клубах были?