Андрей Назаров: «Число матчей в КХЛ нужно увеличивать. Напрашивается возвращение «Кузни», «Югры», «Лады», можно добавить еще один клуб из Дальнего Востока»

Андрей Назаров предложил увеличить число матче в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«На мой взгляд, количество матчей в регулярном чемпионате КХЛ нужно увеличивать, как я уже говорил ранее. Сезон должен быть дольше – особенно в нынешних условиях, когда почти нет пауз на матчи сборной.

Но для этого надо увеличить и количество команд в лиге. Давно напрашивается возвращение в КХЛ «Югры», «Лады», новокузнецкого « ». Та же Тула, думаю, будет не против сыграть в КХЛ. Есть красноярский « », легендарный воскресенский « ». За счет этого мы добьемся популяризации нашего хоккея внутри страны, интерес к любимому многими виду спорта вырастет в разы.

Также хочу отметить, что ни в коем случае нельзя закрывать и трогать такие проекты, как « » и « ». Наоборот, можно добавить еще одну команду в стратегически важном для России регионе – Дальнем Востоке.

Где взять столько хоккеистов? Это не проблема, хоккеистов мы найдем. В России много талантливых ребят и хоккейных школ, выпускающих своих воспитанников. Молодежь как раз получит больше шансов для собственного развития, больше рабочих мест.

Сейчас в КХЛ 22 команды, а будет, скажем, 28. Тогда мы увидим еще более зрелищный чемпионат, новые имена и лица. Общая картина изменится, будет приток на трибуны новых болельщиков», – сказал бывший тренер «Сочи».