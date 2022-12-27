Андрей Назаров: «Трактор» – один из флагманов КХЛ, клуб с одной из лучших хоккейных школ в стране, выпустившей массу воспитанников»
Андрей Назаров поделился мнением о «Тракторе».
«Занимаюсь домашними делами, готовлюсь к новогодним праздникам, активно смотрю хоккей, матчей много, и это здорово. Получил приглашение от команды «Трактор» поучаствовать в матче поколений в честь 75-летия клуба.
Для меня «Трактор» – клуб с большой историей, один из флагманов КХЛ, с одной из лучших хоккейных школ в стране, выпустившей массу воспитанников, одним из которых являюсь и я.
К сожалению, в этот раз прилететь в Челябинск не получится, так как в Москве много работы, но благодарю за приглашение. Надеюсь, встреча получится запоминающейся, приглашаю всех болельщиков ее посетить и поддержать моих давних друзей и коллег», – сказал бывший тренер «Трактора».
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