Андрей Назаров: «Трактор» – один из флагманов КХЛ, клуб с одной из лучших хоккейных школ в стране, выпустившей массу воспитанников»

поделился мнением о «Тракторе».

«Занимаюсь домашними делами, готовлюсь к новогодним праздникам, активно смотрю хоккей, матчей много, и это здорово. Получил приглашение от команды «Трактор» поучаствовать в матче поколений в честь 75-летия клуба.

Для меня «Трактор» – клуб с большой историей, один из флагманов , с одной из лучших хоккейных школ в стране, выпустившей массу воспитанников, одним из которых являюсь и я.

К сожалению, в этот раз прилететь в Челябинск не получится, так как в Москве много работы, но благодарю за приглашение. Надеюсь, встреча получится запоминающейся, приглашаю всех болельщиков ее посетить и поддержать моих давних друзей и коллег», – сказал бывший тренер « ».