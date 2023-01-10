«Сиэтл» выиграл 5-й матч подряд с общим счетом 26:7

Теги Монреаль НХЛ Сиэтл Дэйв Хэкстол Хоккей

«Сиэтл» продлил победную серию до 5 матчей.

«Кракен» обыграл «Монреаль» (4:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Команда Дэйва Хэкстола на этом отрезке забросила 26 шайб и пропустила 7.

С 50 очками после 39 игр «Сиэтл» занимает пятое место в Западной конференции.

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11 комментариев

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Garikus89
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Ответ Kirill HG
И все-таки получается это Филадельфия проклятое место сейчас, а не Хэкстол тренер-физрук из университета...🤔
Первые подозрения появились, когда Берубе выиграл КС с СЛ…)
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See what
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Совершенно незрелищная команда. Люди ходят смореть на исполнителей: МакДэвида с катанием как у Катарины Витт, Овечкина с катанием как у циркового медведя,, Томпсона с могучими бросками, Кучерова с молниеносными пасами, а победы забудутся.
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See what
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Конечно, легко побеждать без звезд в составе, а вот пусть как все попробуют так же играть, когда на первую пятерку уходит 90% кепхита. а в 3и4 звеньях играют непонятно кто.
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dosatuy
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Радует в этом сезоне Сиэтл. Начинали конечно не в пример Вегасу.
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bes_na_tatami
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1 раунд очень вероятно с Кингз, если +- все так и продолжится
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Deathspell Omega
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Очень ровная команда...
У них 11 полевых, емнип, идут в диапазоне 11-12 очков.
Напоминают глубиной состава чем-то "Сен-Луис Блюз" образца последних лет, но звезд все-таки им не хватает...
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Kirill HG
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И все-таки получается это Филадельфия проклятое место сейчас, а не Хэкстол тренер-физрук из университета...🤔
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Gord Lane
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Команда на ходу, при этом Гики у которого Goals For and Against 84% не попадает в ростер, Донато и Соуси получают мусорное время, а Райт поехал в минорную лигу.
Данн почему то не кандидат на Норрис трофи и только Беньерс претендует на колдыря. Они берут Толванена с драфта отказов и он оказывается умеет и успевает откатится в оборону. С учетом того, что в межсезонье у Сиэтла свободная двадцатка и одиннадцать выборов на драфте (три во втором раунде), следующий сезон может быть очень успешным
Без сомнения команда открытие сезона, от которой мало кто что ждал
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krupin82
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Выпускайте Кракена!
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Namaste_88
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Результаты по сравнению с дебютным годом как говорится на лицо👍🏼
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Пинающий Достоинства
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А кто-то Хэкстола Йозе Мариной считал
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