«Сиэтл» выиграл 5-й матч подряд с общим счетом 26:7

«Сиэтл» продлил победную серию до 5 матчей.

«Кракен» обыграл « » (4:0) в игре регулярного чемпионата .

Команда Дэйва Хэкстола на этом отрезке забросила 26 шайб и пропустила 7.

С 50 очками после 39 игр « » занимает пятое место в Западной конференции.