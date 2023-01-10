«Сиэтл» выиграл 5-й матч подряд с общим счетом 26:7
«Сиэтл» продлил победную серию до 5 матчей.
«Кракен» обыграл «Монреаль» (4:0) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
Команда Дэйва Хэкстола на этом отрезке забросила 26 шайб и пропустила 7.
С 50 очками после 39 игр «Сиэтл» занимает пятое место в Западной конференции.
У них 11 полевых, емнип, идут в диапазоне 11-12 очков.
Напоминают глубиной состава чем-то "Сен-Луис Блюз" образца последних лет, но звезд все-таки им не хватает...
Данн почему то не кандидат на Норрис трофи и только Беньерс претендует на колдыря. Они берут Толванена с драфта отказов и он оказывается умеет и успевает откатится в оборону. С учетом того, что в межсезонье у Сиэтла свободная двадцатка и одиннадцать выборов на драфте (три во втором раунде), следующий сезон может быть очень успешным
Без сомнения команда открытие сезона, от которой мало кто что ждал