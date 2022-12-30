Шайфли сделал 7-й хет-трик в НХЛ. Больше в истории франшизы «Виннипега» только у Ковальчука и Лайне

Марк Шайфли сделал 7-й хет-трик в .

Форвард « » отметился 3 шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с « » (4:2) и был признан его второй звездой (первой стал Сэм Ганье, проводивший свой 1000-й матч в лиге).

Хет-трик стал для него 2-м в сезоне и 7-м в карьере в лиге.

В истории франшизы (с учетом достижений «Атланты») больше игр с 3+ шайбами только у (11) и (8).