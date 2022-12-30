Шайфли сделал 7-й хет-трик в НХЛ. Больше в истории франшизы «Виннипега» только у Ковальчука и Лайне
Марк Шайфли сделал 7-й хет-трик в НХЛ.
Форвард «Виннипега» отметился 3 шайбами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (4:2) и был признан его второй звездой (первой стал Сэм Ганье, проводивший свой 1000-й матч в лиге).
Хет-трик стал для него 2-м в сезоне и 7-м в карьере в лиге.
В истории франшизы (с учетом достижений «Атланты») больше игр с 3+ шайбами только у Ильи Ковальчука (11) и Патрика Лайне (8).
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