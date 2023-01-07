Депутат Терюшков: «ИИХФ отстраняет Россию за законное право на национальную безопасность и мирную жизнь детей. Надо прекращать взаимодействие с русофобскими федерациями»
Роман Терюшков объяснил, почему Россия должна выйти из Международной федерации хоккея.
Ранее ИИХФ опубликовала состав групп на МЧМ-2024, проведение турнира запланировано в Швеции. Ни одна из групп не включает участие сборные России и Беларуси.
«Взаимодействие с международными федерациями, где зашкаливает русофобия, надо прекращать.
ИИХФ отстраняет россиян и белорусов за наше законное право на национальную безопасность, за право на мирную жизнь наших детей», – сказал депутат Госдумы РФ.
Они не должны иметь права на безопасность, потому что им родителям захотелось пустить на свою землю врагов России.
Это выбор их родителей.
Запад - это империя лжи!
Нам должно быть плевать на ИИХФ.
Пусть сами ездят на ЕТ и ЧМ.
Вот реально!
Не было бы счастья, да несчастье помогло.