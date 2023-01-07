Депутат Терюшков: «ИИХФ отстраняет Россию за законное право на национальную безопасность и мирную жизнь детей. Надо прекращать взаимодействие с русофобскими федерациями»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России молодежный чемпионат мира КХЛ Политика Роман Терюшков Хоккей

Роман Терюшков объяснил, почему Россия должна выйти из Международной федерации хоккея.

Ранее ИИХФ опубликовала состав групп на МЧМ-2024, проведение турнира запланировано в Швеции. Ни одна из групп не включает участие сборные России и Беларуси.

«Взаимодействие с международными федерациями, где зашкаливает русофобия, надо прекращать.

ИИХФ отстраняет россиян и белорусов за наше законное право на национальную безопасность, за право на мирную жизнь наших детей», – сказал депутат Госдумы РФ.

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15 комментариев

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Призрачный Го
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Ответ Andreir888
Спортс, надо прекращать взаимодействие с Терюшковым!!! Давно надо!!!
Просмотры мутятся, комменты крутятся.
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Призрачный Го
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Спортс: «Ни дня без Терюшкова!»
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Воскресенец
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Ответ сервисник
Депутатизацию хочу)
Так она в данный момент. Вы должны хотеть ДЕдепутизацию.
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alex_tankist_nagibator_2010_super
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Ответ Ми Ша
Как-то забыл упомянуть про право на мирную жизнь украинских детей,случайно … наверно
а ты считаешь, что там только с украинской стороны дети есть? на донбассе детей нет и они 9 лет не страдают?
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nnp165
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Надеюсь, недалёк тот день
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Пилипенко Дмитрий
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Сначало нацисты, потом НАТО, позже западные ценности, затем новый мировой порядок, после украинские партнеры, а теперь дети и национальная безопасность. Удивительно
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HCBV
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Ответ Andreir888
Спортс, надо прекращать взаимодействие с Терюшковым!!! Давно надо!!!
Это их золотая жила!
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Andreir888
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Спортс, надо прекращать взаимодействие с Терюшковым!!! Давно надо!!!
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ni
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Ответ Ми Ша
Как-то забыл упомянуть про право на мирную жизнь украинских детей,случайно … наверно
Их родители сделали выбор за них:
Они не должны иметь права на безопасность, потому что им родителям захотелось пустить на свою землю врагов России.
Это выбор их родителей.
+4
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Under
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Ответ Ми Ша
Как-то забыл упомянуть про право на мирную жизнь украинских детей,случайно … наверно
Видимо, у детей не из элитного дивизиона нет такого права.
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ni
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Всё верно.
Запад - это империя лжи!
Нам должно быть плевать на ИИХФ.
Пусть сами ездят на ЕТ и ЧМ.
Вот реально!
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
+2
-8
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сервисник
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Депутатизацию хочу)
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Serge Vendino
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Наши дети безусловно стали жить мирнее за последний год 👏🏻
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Вадим Сторожук
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Перспективная новость
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Ми Ша
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Как-то забыл упомянуть про право на мирную жизнь украинских детей,случайно … наверно
+24
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