Депутат Терюшков: «ИИХФ отстраняет Россию за законное право на национальную безопасность и мирную жизнь детей. Надо прекращать взаимодействие с русофобскими федерациями»

Роман Терюшков объяснил, почему Россия должна выйти из Международной федерации хоккея.

Ранее ИИХФ опубликовала состав групп на МЧМ-2024, проведение турнира запланировано в Швеции. Ни одна из групп не включает участие сборные России и Беларуси.

«Взаимодействие с международными федерациями, где зашкаливает русофобия, надо прекращать.

отстраняет россиян и белорусов за наше законное право на национальную безопасность, за право на мирную жизнь наших детей», – сказал депутат Госдумы РФ.