Мишуров впервые выйдет в старте «Авангарда» в игре против «Автомобилиста». Мирошниченко – в 1-м звене, у Евгения Орлова – 1-й матч за клуб с 2012 года

Теги Авангард Автомобилист Евгений Орлов КХЛ Иван Мирошниченко Андрей Мишуров Хоккей

Андрей Мишуров будет защищать ворота «Авангарда» в матче с «Автомобилистом».

21-летний вратарь впервые сыграет в старте в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Форвард Иван Мирошниченко заявлен на матч в первом звене с Корбаном Найтом и Владимиром Ткачевым. 

В четвертом звене сыграет 32-летний форвард Евгений Орлов. Этот матч станет для него первым в лиге с января 2018 года, а за «Авангард» – с ноября 2012 года. 

2 комментария

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Rodgeras
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Коля Иванов
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Явление Христа народу...
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