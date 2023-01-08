Мишуров впервые выйдет в старте «Авангарда» в игре против «Автомобилиста». Мирошниченко – в 1-м звене, у Евгения Орлова – 1-й матч за клуб с 2012 года

будет защищать ворота «Авангарда» в матче с « ».

21-летний вратарь впервые сыграет в старте в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Форвард Иван Мирошниченко заявлен на матч в первом звене с Корбаном Найтом и Владимиром Ткачевым.

В четвертом звене сыграет 32-летний форвард . Этот матч станет для него первым в лиге с января 2018 года, а за « » – с ноября 2012 года.