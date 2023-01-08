Артем Манукян перешел в АКМ, это его 3-й клуб ВХЛ в этом сезоне.

перешел в АКМ, это его 3-й клуб ВХЛ в этом сезоне.

24-летний форвард пополнил ряды тульского клуба (известного также как « ») вместе с защитником .

Ранее в этом сезоне он поиграл за «Рязань-ВДВ» и «Ладу». В общей сложности в чемпионате «PARI ВХЛ Кубок Шелкового пути» провел 9 игр и набрал 2 (0+2) очка.

В прошлом сезоне Манукян играл за «Адмирал» в КХЛ. Ранее лучший бомбардир МХЛ в сезоне-2016/17 и участник МЧМ-2018 выступал за «Авангард».

В 115 матчах в регулярных чемпионатах КХЛ на его счету 22 (7+15) очка. В 19 играх Кубка Гагарина – 1 гол.