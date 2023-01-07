«Вашингтон» отправил Протаса в АХЛ. Форвард набрал 10 очков при среднем игровом времени 10:52
«Вашингтон» перевел белорусского нападающего в фарм-клуб.
«Кэпиталс» отправили 22-летнего Алексея Протаса в АХЛ. Форвард продолжит сезон в составе «Херши».
«Вашингтону» потребовалось сделать изменения в своей заявке, потому что в основной состав возвращаются Том Уилсон и Никлас Бэкстрем.
Протас набрал 10 (3+7) очков при полезности «плюс 1» в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. Его среднее игровое время – 10:52.
При этом звено Кабель + Эллер + Йохансон/Манта лучшее в вашике по корси
Хоть и сыграли 30/40 минут (6 игр) вместе