«Вашингтон» отправил Протаса в АХЛ. Форвард набрал 10 очков при среднем игровом времени 10:52

« » перевел белорусского нападающего в фарм-клуб.

«Кэпиталс» отправили 22-летнего в . Форвард продолжит сезон в составе « ».

«Вашингтону» потребовалось сделать изменения в своей заявке, потому что в основной состав возвращаются Том Уилсон и Никлас Бэкстрем.

Протас набрал 10 (3+7) очков при полезности «плюс 1» в 41 матче регулярного чемпионата . Его среднее игровое время – 10:52.