«Вашингтон» отправил Протаса в АХЛ. Форвард набрал 10 очков при среднем игровом времени 10:52

Теги Вашингтон НХЛ АХЛ Херши Алексей Протас Хоккей

«Вашингтон» перевел белорусского нападающего в фарм-клуб.

«Кэпиталс» отправили 22-летнего Алексея Протаса в АХЛ. Форвард продолжит сезон в составе «Херши».

«Вашингтону» потребовалось сделать изменения в своей заявке, потому что в основной состав возвращаются Том Уилсон и Никлас Бэкстрем.

Протас набрал 10 (3+7) очков при полезности «плюс 1» в 41 матче регулярного чемпионата НХЛ. Его среднее игровое время – 10:52.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bold
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ hhlg
Кабель щас на вейвер отправят (или Снайвли). Протаса отправили потому что его сразу можно в Херши без вейвера
А почему сразу не отправили ? Кабеля , или Санливи
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ni
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ hhlg
Кабель щас на вейвер отправят (или Снайвли). Протаса отправили потому что его сразу можно в Херши без вейвера
Снайвли не надо!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Savini
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ожидаемо, единственный из форвардов кого без вейвера можно спустить в АХЛ. А так отлично вписался в звено с Даудом и Хатэвэем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hhlg
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Крошка картошка
Кабель помог себе двумя шайбами подряд При этом звено Кабель + Эллер + Йохансон/Манта лучшее в вашике по корси Хоть и сыграли 30/40 минут (6 игр) вместе
Кабель щас на вейвер отправят (или Снайвли). Протаса отправили потому что его сразу можно в Херши без вейвера
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Крошка картошка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кабель помог себе двумя шайбами подряд
При этом звено Кабель + Эллер + Йохансон/Манта лучшее в вашике по корси
Хоть и сыграли 30/40 минут (6 игр) вместе
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий