Бэкстрем сыграет в следующем матче «Вашингтона». Это будет его первая игра в сезоне после операции на бедре

Теги Вашингтон Коламбус НХЛ Ларс Никлас Бэкстрем Хоккей

Названа дата возвращения Никласа Бэкстрема в состав «Вашингтона».

Шведский нападающий «Кэпиталс» примет участие в следующем матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».

35-летний хоккеист проведет первую игру в нынешнем сезоне.

В июне Бэкстрем перенес операцию на бедре и с тех пор проходил процесс восстановления. В начале января он начал проводить тренировки с полным силовым контактом.

Бэкстрем не принимал участие в официальных играх с мая 2022 года – с прошедшего плей-офф Кубка Стэнли.

Швед набрал 1011 (264+747) очков в 1058 матчах в НХЛ.

20 комментариев

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Alex Rastrelli
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Ответ Rialto
Пару игр и опять на больничный)
А если так про Кросби , как?
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hhlg
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Ответ Лотерейный Пик
Кстати, а откуда вообще пошло, что Коля - вялый, а Юха - мешок?)
Ну до Кубка и пошло, когда об питушатню спотыкались ;)
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hhlg
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Ответ Direct free kick
В 11 форвардов похоже играть будет Вашингтон. Человек с бедром как у пенсионера это не усиление. Сорри, Уилсона ждём
Видно будет, двигается на тренировках лучше чем в прошлом году. Если сможет играть без ограничений (в прошлом году он играл через боль и был скован), то это в любом случае усиление ;)
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antistar-Z
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Оо, Овечкино дуо)))
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Direct free kick
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Ответ heyoka
Наконец-то! Я счастлив! Осталось еще Тома вернуть!
В 11 форвардов похоже играть будет Вашингтон. Человек с бедром как у пенсионера это не усиление. Сорри, Уилсона ждём
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Лотерейный Пик
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Ответ Ферзь на р1
А тут во всю кричали что он в этом сезоне наврятли сыграет, с возращением Колян, хоть и валый, зато НАШ
Кстати, а откуда вообще пошло, что Коля - вялый, а Юха - мешок?)
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Oleg Rykhlionak
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Tom Wilson and Nicklas Backstrom will make their season debut tomorrow vs #CBJ
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Rialto
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Пару игр и опять на больничный)
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Oleg Rykhlionak
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Том тоже возвращается,только написали,круто двойной дебют!!!
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Ivan Sergeev
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Ответ heyoka
Наконец-то! Я счастлив! Осталось еще Тома вернуть!
На другом популярном ресурсе уже появилась новость, что тоже выйдет в следующей игре. Так что, теперь Вашиков будет не остановить, Саня 60 за 60 матчей сделает :).
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marchellinos
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Здоровья.
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heyoka
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Наконец-то! Я счастлив! Осталось еще Тома вернуть!
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Hivaga22
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Ура!!!
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Вадим Скорин
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Ответ Ddd Erf
Давай Коля. С тебя 22 передачи на сам знаешь кого
Лучше 87 передач, дело в том, что Яри Курри сделал 364 передачи на Уэйна Гретцки, а Никлас Бэкстрем на Александра Овечкина 278 передач +87 =365 передач , ну и Саня и Уэйна опередит в гонке снайперов. Бэкстрема с возвращением.
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крок 58
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У Шуры дубль по любому будет..))
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KirGre
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Да ты мой родненький !!! Welcome back!!!
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Alex Rastrelli
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Отличная новость,надеюсь что всё будет хорошо! Главное это здоровье, а результаты придут!
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Ферзь на р1
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А тут во всю кричали что он в этом сезоне наврятли сыграет, с возращением Колян, хоть и валый, зато НАШ
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Ddd Erf
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Давай Коля. С тебя 22 передачи на сам знаешь кого
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Cham5ion
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С Возвращением, Бэкс!
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