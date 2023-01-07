Бэкстрем сыграет в следующем матче «Вашингтона». Это будет его первая игра в сезоне после операции на бедре

Названа дата возвращения Никласа Бэкстрема в состав « ».

Шведский нападающий «Кэпиталс» примет участие в следующем матче регулярного чемпионата против « ».

35-летний хоккеист проведет первую игру в нынешнем сезоне.

В июне Бэкстрем перенес операцию на бедре и с тех пор проходил процесс восстановления. В начале января он начал проводить тренировки с полным силовым контактом.

Бэкстрем не принимал участие в официальных играх с мая 2022 года – с прошедшего плей-офф Кубка Стэнли.

Швед набрал 1011 (264+747) очков в 1058 матчах в НХЛ.