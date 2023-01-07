Фрэнк Серавалли: «Есть ощущение, что отношения «Детройта» и Враны завершены. Многие команды заинтригованы»

Теги Детройт НХЛ Якуб Врана Хоккей

Многие команды НХЛ заинтересовались Якубом Враной.

На эту тему высказался инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

«Думаю, что многие люди сочли неприятным выставление игрока на драфт отказов через 18 дней после прохождения программы помощи игрокам.

Но это заинтриговало многие команды, и я разговаривал с одной из них, которая провела совещание по поводу возможного обмена Враны.

Есть ощущение, что отношения «Детройта» и Враны действительно завершены.

Почему бы не предложить сделку, по которой «Детройт» удержал бы в своей платежке 1,8 или 1,9 миллиона долларов, или любую другую сумму, которая эквивалентна выкупу контракта Враны?

Может быть, это было бы приемлемо для Стива Айзермана и «Детройта», если бы они могли получить что-то взамен за него.

Тогда эта команда не берет Врану за полную стоимость, а получает его за небольшую скидку. И получает игрока, который может внести большой вклад, когда дело дойдет до плей-офф Кубка Стэнли, если к нему относиться правильно», – сказал Серавалли.

Контракт форварда с зарплатой 5,25 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Врана в декабре завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ.

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10 комментариев

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Metallurg111
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Ответ Влад Семыкин
не он первый, не он и последний. карьера обьявляется закрытой. попытки будут, но они так и останутся попытками.
Про Кейна так же писали, но восстал
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graciano
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Ну скоро будет в магнитогорских барах деньги спускать.
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Crenk
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Ответ Booligan
а он алкаш или нарик?
Депресняк
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Booligan
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а он алкаш или нарик?
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Direct free kick
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Комета из Чехии или Кладно Ягра заберут этого игрочишку
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Crenk
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Ответ Garikus89
Ладно, уговорили. 50% удержания Враны на Робертсона-младшего и второй раунд. Детройт все равно любит талантливых пациентов отделения хирургии брать, вроде Фабри, а Лифс как раз нужен левый край в топ-6)
Листьям тогда лучше Дениса Гурьянова к себе забрать
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Всеволод Гриценко
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верю во Врану! он может еще зажечь!
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hhlg
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И получает 0+0 в плей-офф, бугага ;)
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Garikus89
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Ладно, уговорили. 50% удержания Враны на Робертсона-младшего и второй раунд. Детройт все равно любит талантливых пациентов отделения хирургии брать, вроде Фабри, а Лифс как раз нужен левый край в топ-6)
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Влад Семыкин
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не он первый, не он и последний.
карьера обьявляется закрытой.
попытки будут, но они так и останутся попытками.
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