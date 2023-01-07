Фрэнк Серавалли: «Есть ощущение, что отношения «Детройта» и Враны завершены. Многие команды заинтригованы»

Многие команды заинтересовались .

На эту тему высказался инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.

«Думаю, что многие люди сочли неприятным выставление игрока на драфт отказов через 18 дней после прохождения программы помощи игрокам.

Но это заинтриговало многие команды, и я разговаривал с одной из них, которая провела совещание по поводу возможного обмена Враны.

Есть ощущение, что отношения «Детройта» и Враны действительно завершены.

Почему бы не предложить сделку, по которой «Детройт» удержал бы в своей платежке 1,8 или 1,9 миллиона долларов, или любую другую сумму, которая эквивалентна выкупу контракта Враны?

Может быть, это было бы приемлемо для Стива Айзермана и « », если бы они могли получить что-то взамен за него.

Тогда эта команда не берет Врану за полную стоимость, а получает его за небольшую скидку. И получает игрока, который может внести большой вклад, когда дело дойдет до плей-офф Кубка Стэнли, если к нему относиться правильно», – сказал Серавалли.

Контракт форварда с зарплатой 5,25 миллиона долларов рассчитан до конца следующего сезона.

Врана в декабре завершил прохождение программы помощи игрокам НХЛ.