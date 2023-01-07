Мартемьянов о победе над минским «Динамо»: «Сибири» было не до красивого хоккея, играли на результат. Много сил отдали в матче с «Авангардом»
Андрей Мартемьянов высказался о победе над минским «Динамо» со счетом 3:2 в овертайме.
– Не помню, чтобы у нас с Минском были проходные матчи. Они всегда напряженные. В матче с «Авангардом» отдали много сил. Сегодня было много стыков и борьбы.
Попросили успокоиться и начать играть в хоккей. Играли на результат, было не до красивого хоккея. Забили в овертайме, пластались до конца.
– «Динамо» играло без проката, били в тело.
– Мы-то тоже не мимо проезжали. Боевой накал. Соперник умеет играть жестко и технично. Они предложили, мы удар сдержали. Напряженность была высокой.
– Четыре большинства во втором периоде.
– Очень хорошо соперник играл вчетвером. Очень быстро накрывали наших хоккеистов. Но в третьем периоде мы поменяли розыгрыш – и соперник не был готов, – сказал главный тренер «Сибири».
«Сибирь» выиграла 5 из 6 последних матчей и на 2 очка отстает от первого места на Востоке
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