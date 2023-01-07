Мартемьянов о победе над минским «Динамо»: «Сибири» было не до красивого хоккея, играли на результат. Много сил отдали в матче с «Авангардом»

высказался о победе над минским « » со счетом 3:2 в овертайме.

– Не помню, чтобы у нас с Минском были проходные матчи. Они всегда напряженные. В матче с «Авангардом» отдали много сил. Сегодня было много стыков и борьбы.

Попросили успокоиться и начать играть в хоккей. Играли на результат, было не до красивого хоккея. Забили в овертайме, пластались до конца.

– «Динамо» играло без проката, били в тело.

– Мы-то тоже не мимо проезжали. Боевой накал. Соперник умеет играть жестко и технично. Они предложили, мы удар сдержали. Напряженность была высокой.

– Четыре большинства во втором периоде.

– Очень хорошо соперник играл вчетвером. Очень быстро накрывали наших хоккеистов. Но в третьем периоде мы поменяли розыгрыш – и соперник не был готов, – сказал главный тренер « ».

«Сибирь» выиграла 5 из 6 последних матчей и на 2 очка отстает от первого места на Востоке