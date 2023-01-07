«Сибирь» выиграла 5 из 6 последних матчей и на 2 очка отстает от первого места на Востоке

«Сибирь» вплотную приблизилась к лидерам Восточной конференции.

Команда тренера обыграла минское «Динамо» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

Новосибирский клуб, таким образом, одержал пять побед в последних шести играх. На этом отрезке команда проиграла только «Барысу» (1:2).

На данный момент «Сибирь» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 61 балл после 49 игр.

Новосибирцы на два балла отстают от лидера конференции – «Автомобилиста», на один балл – от занимающего вторую строчку «Металлурга». Но у екатеринбуржцев и магнитогорцев есть две игры в запасе по сравнению с «Сибирью».

Следующий матч « » запланирован 9 января против «Ак Барса».