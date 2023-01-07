«Сибирь» выиграла 5 из 6 последних матчей и на 2 очка отстает от первого места на Востоке

Теги Сибирь КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

«Сибирь» вплотную приблизилась к лидерам Восточной конференции.

Команда тренера Андрея Мартемьянова обыграла минское «Динамо» (3:2 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Новосибирский клуб, таким образом, одержал пять побед в последних шести играх. На этом отрезке команда проиграла только «Барысу» (1:2).

На данный момент «Сибирь» занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 61 балл после 49 игр.

Новосибирцы на два балла отстают от лидера конференции – «Автомобилиста», на один балл – от занимающего вторую строчку «Металлурга». Но у екатеринбуржцев и магнитогорцев есть две игры в запасе по сравнению с «Сибирью».

Следующий матч «Сибири» запланирован 9 января против «Ак Барса».

8 комментариев

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чебурашка
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Сибирь не может, судья поможет
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Фёдор Кузнецов
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Восток конечно очень интересный в этом сезоне
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Степан Паракин
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Эх барысу жалко слили(
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Forza Juve!!!!!!!!
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Сибирь ❄️❄️❄️ Чемпион 💪💪💪💪
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Марсель Объелся
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Вот что МЧМ животворящий в городе делает. Как заиграли то!
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rusiks
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Славься Сибирь!!!
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Сергей Осетров
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Вперёд Сибирь! Молодцы пацаны продолжайте в том же духе! Красавцы!
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Eltex Kirin
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Это нормально. Сибирь в финале Востока!
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