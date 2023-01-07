Тардиф о Кубке мира в феврале: «Большая проблема для ИИХФ. У нас ЧМ через 3 месяца»
Люк Тардиф заявил, что проведение Кубка мира в феврале создает проблему для ИИХФ.
Президент международной федерации считает, что турнир лучше проводить в промежутке между августом и октябрем, так как в таком случае он не влияет на уровень представительности чемпионата мира в том же году.
Ранее НХЛ анонсировала проведение турнира в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Позже он был перенесен на 2025 год.
«На данный момент мы не участвуем в организации Кубка мира. У нас были переговоры с НХЛ и Ассоциацией игроков. Проведение турнира в феврале – большая проблема для нас.
Им потребуются европейские игроки, это будет в Европе, а у нас через 3 месяца чемпионат мира. Мы продолжаем обсуждение, для нас это большая проблема», – приводит слова Тардифа Sportsnet.
Нужен кому чемпионат мира или нет, но на данный момент это реально сильнейший международный турнир. Олимпиада слабее, Кубка мира нет. Кушайте с булочкой ;)