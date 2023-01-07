Тардиф о Кубке мира в феврале: «Большая проблема для ИИХФ. У нас ЧМ через 3 месяца»

Теги ИИХФ НХЛ Кубок мира Ассоциация игроков НХЛ ЧМ по хоккею Люк Тардиф Хоккей

Люк Тардиф заявил, что проведение Кубка мира в феврале создает проблему для ИИХФ.

Президент международной федерации считает, что турнир лучше проводить в промежутке между августом и октябрем, так как в таком случае он не влияет на уровень представительности чемпионата мира в том же году. 

Ранее НХЛ анонсировала проведение турнира в феврале 2024 года в Европе и Северной Америке. Позже он был перенесен на 2025 год. 

«На данный момент мы не участвуем в организации Кубка мира. У нас были переговоры с НХЛ и Ассоциацией игроков. Проведение турнира в феврале – большая проблема для нас.

Им потребуются европейские игроки, это будет в Европе, а у нас через 3 месяца чемпионат мира. Мы продолжаем обсуждение, для нас это большая проблема», – приводит слова Тардифа Sportsnet. 

8 комментариев

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Александр Тараканов
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Ваш ЧМ ничто против кубка мира и вообще ни чего не случится если вы не проведёте его в год проведения КМ!
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парэдокс
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Ответ dosatuy
Кому нужен этот ЧМ особенно сейчас. НХЛ плевать на ваши проблемы. Будем болеть за наших ребят на Кубке Мира. А у вас пусть играют австро-венгры, можно Румынию подтянуть.
если б НХЛ было не плевать на свой же Кубок мира, а то сколько лет его уже ждём?
Нужен кому чемпионат мира или нет, но на данный момент это реально сильнейший международный турнир. Олимпиада слабее, Кубка мира нет. Кушайте с булочкой ;)
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Евгений Мешков
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вот лучше ЧМ свой перенеси на сентябрь - и Кубку мешать не будешь, и составы соберешь нормальные.
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Pink Floyd1276
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Еще бы, 3 месяца ему мало на восстановление после КМ.
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dosatuy
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Кому нужен этот ЧМ особенно сейчас. НХЛ плевать на ваши проблемы. Будем болеть за наших ребят на Кубке Мира. А у вас пусть играют австро-венгры, можно Румынию подтянуть.
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Iuasamotu
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Попробовать можно было, ибо всё-равно на ЧМ в сборные собираются какие-то народные ополченцы из разных лиг. А вот заманить НХЛ в совместные турниры с ИИХФ, да ещё и зимой, а не когда персики с дынями спеют, могло бы стать очень привлекательным и финансово выгодным мероприятием, которое автоматически бы спроецировалось и на ОИ
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Сергей Кот
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все игроки из Европы, которые понадобятся для КМ уже в НХЛ, так что Тардиф может выдыхать, с ним свяжутся позже (нет)
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memphis
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Отменяйте свой ЧМ. Он как после НХЛовских ОИ будет никаким.
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