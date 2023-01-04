Пашков о серии поражений «Автомобилиста»: «Там запутались в трех вратарях и легионерах. Так и не наигран российский костяк»

Александр Пашков высказался о проблемах « », проигравшего 7 матчей подряд.

– Ваша версия – что происходит с «Автомобилистом»?

– Со стороны судить трудно, для детального анализа нужно находиться внутри команды. Но такое происходит с Екатеринбургом не впервые, в прошлые сезоны зиму и весну клуб тоже проводил слабее, чем осень.

– Команда неправильно проводит предсезонку, стартует на легкости?

– Может, такое было при североамериканском тренере , о котором все уже забыли. Но сейчас в «Автомобилисте» – российский тренерский штаб во главе с и Воробьевым, это люди с хорошим опытом, в том числе летней подготовки.

Немного удивляет, что этой зимой «Автомобилист» как-то резко остановился. Как будто бы кончился бюджет.

– Видите ли какие-то хоккейные причины кризиса в Екатеринбурге?

– С начала сезона бросалось в глаза, что тренеры клуба чередуют трех вратарей – Матссона, и . Любой специалист вам скажет, что это рискованная политика. Вратарский вопрос – самый консервативный. В бригаде должно быть распределение по номерам – первый, второй и так далее, в «Автомобилисте» мы этого не увидели, шла игра по очереди.

Было понятно, что к зиме такую сомнительную расстановку линия не выдержит. Вратарям нужны практика и стабильность, а не ежедневные нервотрепки с вопросом, кто завтра будет играть, а кто не попадет даже в заявку.

Молодой вратарь, играя через два дня на третий, не будет прогрессировать. Это мы и увидели в «Автомобилисте» на примере Галкина нынешней зимой. Очевидная тренерская ошибка.

– Вратарская проблема – главная?

– В Екатеринбурге хорошая школа, но российский костяк так и не наигран, молодым воспитанникам мало доверяют. При этом есть зацикленность на легионерах и натурализованных игроках. Многие из них играют не столько на командный результат, сколько на личную статистику. В итоге в личном зачете они лидируют, а вот команде эти очки не всегда идут на пользу, что ярко проявляется в последних матчах.

Считаю, что во вратарях и легионерах в «Автомобилисте» запутались, – сказал олимпийский чемпион.