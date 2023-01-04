Пашков о серии поражений «Автомобилиста»: «Там запутались в трех вратарях и легионерах. Так и не наигран российский костяк»
Александр Пашков высказался о проблемах «Автомобилиста», проигравшего 7 матчей подряд.
– Ваша версия – что происходит с «Автомобилистом»?
– Со стороны судить трудно, для детального анализа нужно находиться внутри команды. Но такое происходит с Екатеринбургом не впервые, в прошлые сезоны зиму и весну клуб тоже проводил слабее, чем осень.
– Команда неправильно проводит предсезонку, стартует на легкости?
– Может, такое было при североамериканском тренере Питерсе, о котором все уже забыли. Но сейчас в «Автомобилисте» – российский тренерский штаб во главе с Заварухиным и Воробьевым, это люди с хорошим опытом, в том числе летней подготовки.
Немного удивляет, что этой зимой «Автомобилист» как-то резко остановился. Как будто бы кончился бюджет.
– Видите ли какие-то хоккейные причины кризиса в Екатеринбурге?
– С начала сезона бросалось в глаза, что тренеры клуба чередуют трех вратарей – Матссона, Бобкова и Галкина. Любой специалист вам скажет, что это рискованная политика. Вратарский вопрос – самый консервативный. В бригаде должно быть распределение по номерам – первый, второй и так далее, в «Автомобилисте» мы этого не увидели, шла игра по очереди.
Было понятно, что к зиме такую сомнительную расстановку линия не выдержит. Вратарям нужны практика и стабильность, а не ежедневные нервотрепки с вопросом, кто завтра будет играть, а кто не попадет даже в заявку.
Молодой вратарь, играя через два дня на третий, не будет прогрессировать. Это мы и увидели в «Автомобилисте» на примере Галкина нынешней зимой. Очевидная тренерская ошибка.
– Вратарская проблема – главная?
– В Екатеринбурге хорошая школа, но российский костяк так и не наигран, молодым воспитанникам мало доверяют. При этом есть зацикленность на легионерах и натурализованных игроках. Многие из них играют не столько на командный результат, сколько на личную статистику. В итоге в личном зачете они лидируют, а вот команде эти очки не всегда идут на пользу, что ярко проявляется в последних матчах.
Считаю, что во вратарях и легионерах в «Автомобилисте» запутались, – сказал олимпийский чемпион.
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