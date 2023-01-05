Михаил Пашнин: «Задача СКА – Кубок Гагарина. Регулярный чемпионат дается, чтобы команда набрала оптимальную форму»
Михаил Пашнин рассказал о задаче СКА на сезон-2022/23.
– Вы жесткий защитник. СКА подписывал вас, чтобы добавить в силовой борьбе?
– Они знали, какого игрока покупают. Я выполняю все то, что от меня требуют. Если есть моменты – играем жестко, как положено, и никого не щадим. Вообще у нас все личное уходит на дальний план. Выполняем установку – то, что просит тренерский штаб.
– СКА так мощно идет в чемпионате. В чем секрет вашей команды?
– Дружный коллектив и командная игра.
– И большая конкуренция?
– У нас в команде здоровая конкуренция, каждый борется за свое место в составе.
– У СКА стоит задача выиграть регулярный чемпионат?
– У нас задача – Кубок Гагарина. Регулярный чемпионат дается для того, чтобы команда набрала оптимальную форму. Каждый игрок должен знать, куда бежать, должны быть отработаны все микромоменты. Все наигрывается для плей-офф.
– Вы чувствуете, что команда в этом сезоне способна выиграть Кубок Гагарина?
– Конечно. Мы готовимся и идем к этому потихоньку, – сказал защитник СКА.
2 комментария