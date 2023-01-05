Михаил Пашнин: «Задача СКА – Кубок Гагарина. Регулярный чемпионат дается, чтобы команда набрала оптимальную форму»

рассказал о задаче СКА на сезон-2022/23.

– Вы жесткий защитник. СКА подписывал вас, чтобы добавить в силовой борьбе?

– Они знали, какого игрока покупают. Я выполняю все то, что от меня требуют. Если есть моменты – играем жестко, как положено, и никого не щадим. Вообще у нас все личное уходит на дальний план. Выполняем установку – то, что просит тренерский штаб.

– СКА так мощно идет в чемпионате. В чем секрет вашей команды?

– Дружный коллектив и командная игра.

– И большая конкуренция?

– У нас в команде здоровая конкуренция, каждый борется за свое место в составе.

– У СКА стоит задача выиграть регулярный чемпионат?

– У нас задача – Кубок Гагарина. Регулярный чемпионат дается для того, чтобы команда набрала оптимальную форму. Каждый игрок должен знать, куда бежать, должны быть отработаны все микромоменты. Все наигрывается для плей-офф.

– Вы чувствуете, что команда в этом сезоне способна выиграть ?

– Конечно. Мы готовимся и идем к этому потихоньку, – сказал защитник .