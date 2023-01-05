Президент ИИХФ о России и Беларуси: «Мы должны быть вне давления политики»

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался по поводу России и Беларуси.

«Мы должны быть вне давления политики. Если мы начнем принимать давление политики, то это давление будет везде», – приводит слова Люка Тардифа журналист Скотт Уилер в твиттере.

Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок.