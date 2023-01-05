Президент ИИХФ о России и Беларуси: «Мы должны быть вне давления политики»
Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался по поводу России и Беларуси.
«Мы должны быть вне давления политики. Если мы начнем принимать давление политики, то это давление будет везде», – приводит слова Люка Тардифа журналист Скотт Уилер в твиттере.
Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок.
Другое дело давление зрителей, спонсоров и федераций участников.
Их давление игнорировать нельзя)))
В сентябре 2021 г. 68-летний француз Люк Тардиф сменил во главе IIHF Рене Фазеля, который возглавлял организацию c 1994 года.
Фазель поддерживал Россию во время допингового скандала вокруг российского спорта, восхищался Владимиром Путиным, но выступал против расширения КХЛ на Запад. Предполагалось, что после ухода из IIHF Фазель станет консультантом Федерации хоккея России и КХЛ.
Все что нужно о Люке Тардифе, который является абсолютным ПРОТЕЖЕ Фазеля.