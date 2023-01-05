Президент ИИХФ о России и Беларуси: «Мы должны быть вне давления политики»

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею Сборная Беларуси по хоккею Политика Люк Тардиф Хоккей

Президент ИИХФ Люк Тардиф высказался по поводу России и Беларуси.

«Мы должны быть вне давления политики. Если мы начнем принимать давление политики, то это давление будет везде», – приводит слова Люка Тардифа журналист Скотт Уилер в твиттере.

Напомним, в феврале совет ИИХФ отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок.

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Al561
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Пилипенко Дмитрий
Политика это неотъемлемая часть жизни каждого человека, потому что человек живет в государстве и обществе, и выбирает тех, кто будут им управлять и стараться делать жизнь лучше. Но тебе как жителю РФ понять это тяжело, для тебя политика это нечто другое, там цари правят 🤣
специально же смайлы поставил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dr Gonzo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Косплеит Баха. Мы не имеем права это делать, мы не должны это делать, это нарушение всех правил, но мы это делаем, потому что нам приказали, но вообще-то приказывать нам не должны. Но они будут приказывать, а мы будем слушаться как и раньше. Тьфу. Мерзкое лицемерие.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тогда допускайте сборные до ЧМ, МЧМ, ЮЧМ 2023
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
And-Rover
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
В стиле Макрона говорит. Ну не гений ли а.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Al561
Все верно, давление политиков нужно игнорировать. Другое дело давление зрителей, спонсоров и федераций участников. Их давление игнорировать нельзя)))
Политика это неотъемлемая часть жизни каждого человека, потому что человек живет в государстве и обществе, и выбирает тех, кто будут им управлять и стараться делать жизнь лучше. Но тебе как жителю РФ понять это тяжело, для тебя политика это нечто другое, там цари правят 🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Al561
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Все верно, давление политиков нужно игнорировать.
Другое дело давление зрителей, спонсоров и федераций участников.
Их давление игнорировать нельзя)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А че, у России свой путь, самобытный, как у КНДР ! Развивается же все 🤣🤣🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Должны, но не обязаны. Отстранили же. Вы уже приняли и давление уже везде
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пилипенко Дмитрий
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я тоже близкий друг России. Мы не можем не работать с Федерацией хоккея России. У нас всегда были хорошие отношения с ФХР, ничего не изменилось. Рене Фазель (предыдущий президент IIHF) говорит по-русски больше меня, но я только начинаю, у меня еще будет прогресс», — сказал Тардиф.

В сентябре 2021 г. 68-летний француз Люк Тардиф сменил во главе IIHF Рене Фазеля, который возглавлял организацию c 1994 года.

Фазель поддерживал Россию во время допингового скандала вокруг российского спорта, восхищался Владимиром Путиным, но выступал против расширения КХЛ на Запад. Предполагалось, что после ухода из IIHF Фазель станет консультантом Федерации хоккея России и КХЛ.

Все что нужно о Люке Тардифе, который является абсолютным ПРОТЕЖЕ Фазеля.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так будьте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
на неопределённый срок люки заварили, а так да, спорт вообще вне политики...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виталий Желтоусов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Свежо предание, но верится с трудом!!!! Лицемерие!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий