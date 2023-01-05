Кравец про 1:3 с «Сибирью»: «Авангард» довольно-таки хорош отыграл все периоды – выкладывались, создавали моменты. Шайбочка каталась по ленточке»

Главный тренер « » прокомментировал поражение от « » (1:3).

«Зная обстановку в Новосибирске, на стадионе, сильную поддержку болельщиков и очень приличную игру «Сибири» в этом сезоне, особенно дома, мы настраивались на такой матч.

Считаю, что мы довольно-таки хорошо отыграли все периоды. Ребята выкладывались, создавали моменты, не сдавались, до конца боролись. Шайбочка каталась по ленточке, здорово отыграл вратарь «Сибири».

На контратаках пропустили досадные голы. Это хоккей. Так случается. Самое главное, что с первой до последней минуты команда не уходила со своей линии, продолжала бороться. Я считаю, показывала очень хороший хоккей. Впереди еще достаточно игр», – сказал .