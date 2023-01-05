Кравец про 1:3 с «Сибирью»: «Авангард» довольно-таки хорош отыграл все периоды – выкладывались, создавали моменты. Шайбочка каталась по ленточке»

Теги Авангард Сибирь КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение от «Сибири» (1:3).

«Зная обстановку в Новосибирске, на стадионе, сильную поддержку болельщиков и очень приличную игру «Сибири» в этом сезоне, особенно дома, мы настраивались на такой матч.

Считаю, что мы довольно-таки хорошо отыграли все периоды. Ребята выкладывались, создавали моменты, не сдавались, до конца боролись. Шайбочка каталась по ленточке, здорово отыграл вратарь «Сибири».

На контратаках пропустили досадные голы. Это хоккей. Так случается. Самое главное, что с первой до последней минуты команда не уходила со своей линии, продолжала бороться. Я считаю, показывала очень хороший хоккей. Впереди еще достаточно игр», – сказал Михаил Кравец.

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2 комментария

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Alex9999995
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Тот ещё павлин, как будто на льду была одна петушинная дружина!
После вылета за кубок скажет, что мы чемпионы, это просто удача или яйца помешали.
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Razor93
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Вперёд Сибирь✊✊✊
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