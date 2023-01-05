Вудкрофт о 2:1 с «Адмиралом»: «Колосов провел фантастическую игру. Весь матч команда работала на результат, горжусь парнями»

прокомментировал победу в матче против « » (2:1).

«Ох, что за игра! Знали, что это будет трудно – «Адмирал» был свежим, к тому же это быстрая и мощная команда. Однако наша команда здорово проявила себя в равных составах, в меньшинстве играла просто прекрасно. Колосов провел фантастический матч.

Это были качели, но мы оставались сфокусированными. Весь матч команда работала на результат, я горжусь парнями.

Игра Мороза? Все отмечают его умную игру, его высокое мастерство. Он играет уверенно и солидно, но даже если бы он не забросил сегодня шайбу, стоило бы отметить его выступления – он шел в борьбу на каждом участке площадки. У него была травма, но после восстановления мы рады видеть его в составе», – сказал главный тренер минского « ».