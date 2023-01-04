Яшкин о хет-трике: «Забивать голы – моя работа, стараюсь делать ее как можно лучше. Самое главное, что СКА выиграл»

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Дмитрий Яшкин прокомментировал победу в матче против «Трактора» (9:3).

Нападающий СКА сделал хет-трик.

«Первый шаг в этом году. Все довольны, но есть над чем работать. Перед Новым годом были две тяжелые игры. Перезарядились, отдохнули и в правильном направлении шагнули.

Хет-трик? Было уже много матчей с двумя голами, надо было и три забивать. Сравнялся по хет-трикам с Капризовым и Морозовым? Приятно, но самое главное, что выиграли.

Забивать голы – моя работа и я стараюсь делать ее как можно лучше. Если получится победить в снайперской гонке, то это будет только в плюс. Для нас важнее всего командный результат», – сказал нападающий СКА.

1 комментарий

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Sila _v_pravde.Danila
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🧢🧢🧢🧢🧢 Вот бы ещё у нас в Питере так .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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