Калинин о 3:9 от СКА: «Непростительно играть так дома. Надо добавлять в желании, биться за каждую шайбу, отвоевывать ее»
Сергей Калинин высказался после матча против СКА (3:9).
– Сложно что-то говорить. Непростительно играть так дома. Не так хотели начать год. Проиграли по всем статьям.
Надо добавлять в желании. Дело даже не в мастерстве, а в желании. Биться за каждую шайбу, отвоевывать ее. Только тогда можно победить такую команду, которая с большим отрывом идет на первом месте. Нужна бешенная самоотдача.
Хотелось сегодня победить перед своими болельщиками и продолжить серию. Нам очень нужная серия, чтобы закрепиться в зоне плей-офф. Будем работать над этим. Нужно отдохнуть и готовиться к следующей игре.
– У СКА – одна из лучших защит в лиге. За счет чего «Трактору» удалось забросить три шайбы?
– Могли забить больше. Были моменты, нужно их реализовывать.
– Для вас это был принципиальный матч?
– Нет. Я уже давно играл в той команде.
– В следующем матче мы увидим другой «Трактор»?
– Завтра будет день, чтобы потренироваться и подготовиться.
– После перевода в третье звено у тебя три шайбы в четырех матчах.
– Каждую игру много моментов. Сегодня удалось забить. До сегодняшнего матча звенья играли достаточно ровно, – сказал нападающий «Трактора».
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