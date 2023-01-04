Калинин о 3:9 от СКА: «Непростительно играть так дома. Надо добавлять в желании, биться за каждую шайбу, отвоевывать ее»

высказался после матча против (3:9).

– Сложно что-то говорить. Непростительно играть так дома. Не так хотели начать год. Проиграли по всем статьям.

Надо добавлять в желании. Дело даже не в мастерстве, а в желании. Биться за каждую шайбу, отвоевывать ее. Только тогда можно победить такую команду, которая с большим отрывом идет на первом месте. Нужна бешенная самоотдача.

Хотелось сегодня победить перед своими болельщиками и продолжить серию. Нам очень нужная серия, чтобы закрепиться в зоне плей-офф. Будем работать над этим. Нужно отдохнуть и готовиться к следующей игре.

– У СКА – одна из лучших защит в лиге. За счет чего «Трактору» удалось забросить три шайбы?

– Могли забить больше. Были моменты, нужно их реализовывать.

– Для вас это был принципиальный матч?

– Нет. Я уже давно играл в той команде.

– В следующем матче мы увидим другой «Трактор»?

– Завтра будет день, чтобы потренироваться и подготовиться.

– После перевода в третье звено у тебя три шайбы в четырех матчах.

– Каждую игру много моментов. Сегодня удалось забить. До сегодняшнего матча звенья играли достаточно ровно, – сказал нападающий «Трактора».

«Трактор» впервые в истории пропустил 9 голов в КХЛ