Гатиятулин о 3:9 от СКА: «Ребята неплохо двигались, создавали моменты, могли переломить ход матча, но шайба не шла в ворота»

высказался после матча против (3:9).

«Играли с лидером чемпионата, наделали ошибок у себя в зоне, за что соперник нас и наказал. Также один из ключевых моментов – игра спецбригад. Разберем матч, покажем моменты ошибок. Проиграли свой пятак, все разберем.

Из положительных моментов – самоотдача ребят, неплохо двигались, создавали моменты, могли переломить ход матча, но шайба не шла в ворота.

Знали, что СКА – быстрая команда, играет в давление. Просили, чтобы сами не попадали на контратаки и обрезать [соперника]. Где-то моментами получалось, и неплохие были моменты. Разберем матч и расставим акценты.

Мыльникова поменяли после шайбы «Трактора», потому что давали время Илье [ ] размяться. Поменяли, надо было встряхнуть команду. Илья вошел неплохо, выручал нас. Плохо сыграли в обороне, особенно в позиционной», – сказал главный тренер « ».