Гатиятулин о 3:9 от СКА: «Ребята неплохо двигались, создавали моменты, могли переломить ход матча, но шайба не шла в ворота»

Теги СКА Трактор Илья Проскуряков КХЛ Анвар Гатиятулин Чемпионат.com Сергей Мыльников 1999 Хоккей

Анвар Гатиятулин высказался после матча против СКА (3:9).

«Играли с лидером чемпионата, наделали ошибок у себя в зоне, за что соперник нас и наказал. Также один из ключевых моментов – игра спецбригад. Разберем матч, покажем моменты ошибок. Проиграли свой пятак, все разберем.

Из положительных моментов – самоотдача ребят, неплохо двигались, создавали моменты, могли переломить ход матча, но шайба не шла в ворота.

Знали, что СКА – быстрая команда, играет в давление. Просили, чтобы сами не попадали на контратаки и обрезать [соперника]. Где-то моментами получалось, и неплохие были моменты. Разберем матч и расставим акценты.

Мыльникова поменяли после шайбы «Трактора», потому что давали время Илье [Проскурякову] размяться. Поменяли, надо было встряхнуть команду. Илья вошел неплохо, выручал нас. Плохо сыграли в обороне, особенно в позиционной», – сказал главный тренер «Трактора».

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5 комментариев

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Михаил Качалов
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Ребята всё нормально у нас Авто тоже лоханулся с птичками но всё ещё впереди
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Анна
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Очень обидный проигрыш. Реализация слабовата. Скажите за чем нам Бурдасов за такие деньги просто позорище ещё и желания нет. По игре проиграли.Нужно со старта в игру включатся.
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Анна
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Ответ zakirshah
Анвар реально думает ,что Трактор силён,после победы над Магниткой? Сливать другие не будут
Надоели уже прими что проиграли. Барысу тоже помогаете.
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zakirshah
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Анвар реально думает ,что Трактор силён,после победы над Магниткой? Сливать другие не будут
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Makaveli The-Don-Killuminati
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Отрицательно камбэкнули, красавцы
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