Гатиятулин о 3:9 от СКА: «Ребята неплохо двигались, создавали моменты, могли переломить ход матча, но шайба не шла в ворота»
Анвар Гатиятулин высказался после матча против СКА (3:9).
«Играли с лидером чемпионата, наделали ошибок у себя в зоне, за что соперник нас и наказал. Также один из ключевых моментов – игра спецбригад. Разберем матч, покажем моменты ошибок. Проиграли свой пятак, все разберем.
Из положительных моментов – самоотдача ребят, неплохо двигались, создавали моменты, могли переломить ход матча, но шайба не шла в ворота.
Знали, что СКА – быстрая команда, играет в давление. Просили, чтобы сами не попадали на контратаки и обрезать [соперника]. Где-то моментами получалось, и неплохие были моменты. Разберем матч и расставим акценты.
Мыльникова поменяли после шайбы «Трактора», потому что давали время Илье [Проскурякову] размяться. Поменяли, надо было встряхнуть команду. Илья вошел неплохо, выручал нас. Плохо сыграли в обороне, особенно в позиционной», – сказал главный тренер «Трактора».
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