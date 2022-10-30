Галкин о трех вратарях в «Автомобилисте»: «С Бобковым и Маттссоном отношения ровные. В такой конкуренции получаю бесценный опыт»

высказался о ставке на использование трех вратарей.

– К вопросу о вашей бригаде. «Автомобилист» – единственный клуб в КХЛ-2022, в которой нагрузка равномерно ложится на трех вратарей. В чем здеcь секрет?

– У нас ровные, профессиональные отношения внутри бригады – с и . Они – опытные голкиперы, какие-то моменты стараюсь брать на вооружение. В силу языкового барьера больше общаюсь с Игорем, но и от Юхана нет никаких секретов, он открыт. В такой конкуренции получаю бесценный опыт.

– Великий голкипер выделяет вас как голкипера, похожего по стилю, но считает расстановку из трех вратарей сомнительной, поскольку ни один не может получать регулярную игровую практику. Что скажете?

– Знаю, что Мышкин – легенда хоккея СССР, некоторые эпизоды из его игры за сборную видел по Интернету, он побеждал на больших турнирах. Мне 22 года, это мой второй полноценный сезон в КХЛ, и я рад, что провел этой осенью уже 8 матчей.

Да, каждому вратарю хочется играть больше, но наши менеджеры и тренеры видят ситуацию именно так. И задача нашей линии – в каждой игре давать команде возможность для победы.

– У Маттссона – 6 побед в чемпионате, у вас с Бобковым – по 4. Почему отстаете?

– Пока у Юхана больше всех игр (10, у Бобкова и Галкина – по 8 - прим. Sports.ru), значит, надо прибавить в тренировочном процессе, в работе. Но для всей нашей линии главное, что у команды много побед, – сказал вратарь клуба из Екатеринбурга.