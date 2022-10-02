Директор «Автомобилиста» о вратарях: «Нет первого, второго или третьего номеров. Просматривается плотная линия, так и рассчитывали»

высказался о ставке на использование трех вратарей.

– Многих удивило, что тренерский штаб «Автомобилиста» выпустил на Казань третьего номера команды ...

– У нас нет первого, второго или третьего номеров, все работают на команду. Может, Бобков в сентябре играл меньше, чем Галкин или Матссон. Но там был один матч, когда не так, как нужно, действовала вся команда – и Бобкову пришлось отдуваться за всех.

Матч с Казанью показал, что у нас просматривается плотная вратарская линия, не случайно Бобков получил от команды приз лучшего игрока. Это хороший момент для тренерского штаба – есть выбор.

Когда летом формировали вратарскую линию, так и рассчитывали, – сказал спортивный директор клуба из Екатеринбурга.