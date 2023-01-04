Воробьев о 2:3 с «Барысом»: «Металлург» проиграл на своих ошибках»

Теги Металлург Мг Илья Воробьев КХЛ Барыс Валерий Орехов Хоккей

Главный тренер «Металлурга» подвел итоги матча с «Барысом» (2:3).

«Первый период хороший был. В концовке второго периода на своих ошибках мы начали проигрывать игру. Еще и в меньшинстве нам забили. Проиграли мы именно по этим причинам. В принципе мы немного удаляемся, но сегодня была пара моментов, когда замкнуло.

Орехова отдали в аренду в «Адмирал», потому что проиграл конкуренцию нашим основным защитникам. Но парень молодой, поэтому хотим, чтобы он развивался и прогрессировал», – сказал Илья Воробьев.

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2 комментария

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zakirshah
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Ответ Magnit102
Как всегда,полная бредятина.... Лучше рассказал бы, ЧТО с командой?!
Думаю спад...лучше сейчас ,чем как в прошлом году на концовку плэй оф
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Magnit102
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Как всегда,полная бредятина.... Лучше рассказал бы, ЧТО с командой?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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