Воробьев о 2:3 с «Барысом»: «Металлург» проиграл на своих ошибках»
Главный тренер «Металлурга» подвел итоги матча с «Барысом» (2:3).
«Первый период хороший был. В концовке второго периода на своих ошибках мы начали проигрывать игру. Еще и в меньшинстве нам забили. Проиграли мы именно по этим причинам. В принципе мы немного удаляемся, но сегодня была пара моментов, когда замкнуло.
Орехова отдали в аренду в «Адмирал», потому что проиграл конкуренцию нашим основным защитникам. Но парень молодой, поэтому хотим, чтобы он развивался и прогрессировал», – сказал Илья Воробьев.
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