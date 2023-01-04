Воробьев о 2:3 с «Барысом»: «Металлург» проиграл на своих ошибках»

Главный тренер « » подвел итоги матча с « » (2:3).

«Первый период хороший был. В концовке второго периода на своих ошибках мы начали проигрывать игру. Еще и в меньшинстве нам забили. Проиграли мы именно по этим причинам. В принципе мы немного удаляемся, но сегодня была пара моментов, когда замкнуло.

отдали в аренду в «Адмирал», потому что проиграл конкуренцию нашим основным защитникам. Но парень молодой, поэтому хотим, чтобы он развивался и прогрессировал», – сказал .