«Металлург» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Барыс» по буллитам

«Металлург» прервал серию из четырех поражений подряд.

Команда тренера обыграл «Барыс» (3:2 Б) в серии буллитов в матче Фонбет чемпионата .

По ходу игры магнитогорцы отыгрались с 0:2.

победил впервые с 28 октября, когда обыграл «Трактор» (4:3). Команда занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 39 баллов в 29 играх. находится на девятой строчке таблицы Востока, имея на своем счету 26 очков в 29 матчах.