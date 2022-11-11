«Металлург» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Барыс» по буллитам
«Металлург» прервал серию из четырех поражений подряд.
Команда тренера Ильи Воробьева обыграл «Барыс» (3:2 Б) в серии буллитов в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
По ходу игры магнитогорцы отыгрались с 0:2.
«Металлург» победил впервые с 28 октября, когда обыграл «Трактор» (4:3). Команда занимает второе место в таблице Восточной конференции, набрав 39 баллов в 29 играх. «Барыс» находится на девятой строчке таблицы Востока, имея на своем счету 26 очков в 29 матчах.
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