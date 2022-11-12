Воробьев о 3:2 с «Барысом»: «Рад, что «Металлург» вернулся в игру и вырвал победу на буллитах»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:2 Б).

«Плотная игра, как и ожидалось. Сильно очки были нужны обеим командам. Радует, что вернулись в игру и вырвали победу на буллитах.

Раз Кошечкина не было, значит, есть определенная причина. Он играл на выезде у нас с травмой, потому что Эдди [Паскуале] не мог играть, а сейчас вот так.

Фисенко не доиграл? Он готов нормально, но надо было отыгрываться, нужно было больше атакующей силы. Поэтому поменял его на Юрова. Юров три дня проболел, тоже был в ритме только относительно, но я подумал, что он больше даст атаке», – сказал .