Защитник «Авангарда» Береглазов установил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 21 балл в 45 играх

Теги Авангард КХЛ Алексей Береглазов Хоккей

Алексей Береглазов установил личный рекорд результативности в КХЛ.

Защитник «Авангарда» отметился заброшенной шайбой в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (7:1).

Таким образом, хоккеист набрал 21 (7+14) балл в 45 играх текущего сезона.

Ранее его лучшее достижение составляло 20 (3+17) набранных очков в 57 матчах в сезоне-2020/21 – также в составе «Авангарда».

В общей сложности Береглазов записал на свой счет 110 (26+84) очков в 433 играх в регулярных чемпионатах КХЛ.

1 комментарий

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Ястреб
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