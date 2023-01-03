Защитник «Авангарда» Береглазов установил личный рекорд результативности в КХЛ, набрав 21 балл в 45 играх

установил личный рекорд результативности в .

Защитник «Авангарда» отметился заброшенной шайбой в игре Фонбет чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (7:1).

Таким образом, хоккеист набрал 21 (7+14) балл в 45 играх текущего сезона.

Ранее его лучшее достижение составляло 20 (3+17) набранных очков в 57 матчах в сезоне-2020/21 – также в составе ».

В общей сложности Береглазов записал на свой счет 110 (26+84) очков в 433 играх в регулярных чемпионатах КХЛ.