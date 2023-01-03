Гончарук об игре «Торпедо»: «Все, что запрещается в других командах, у нас только приветствуется»

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Сергей Гончарук Хоккей

Сергей Гончарук высказался касательно работы с тренером Игорем Ларионовым.

– Чему конкретно Игорь Николаевич попытался вас научить? И научил ли?

– В первую очередь он научил нас быстрому мышлению и движению шайбы. Мы стараемся не задерживать ее, не бегать по одному, а играть на любом участке поля в пас и показывать тот хоккей, который запрещен на данный момент в КХЛ. То есть, все то, что запрещается в других командах, у нас только приветствуется.

Мы делаем все наоборот, и соперник от нас этого не ждут. Быстрое мышление, быстрое движение шайбы, все через пас – все это очень сильно изменило нашу игру, – сказал нападающий «Торпедо».

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