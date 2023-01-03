Вадим Епанчинцев: «Большие вопросы к нападающим «Амура». Уже какую игру просто сели в лодку и едут»
Вадим Епанчинцев высказался после матча против минского «Динамо» (1:4).
«Игра разделилась на отрезки. Пропустили быстрый гол, потом завладели инициативой.
Команда хотела забить, к сожалению, большие вопросы к нападающим. Тем не менее забили, сравняли счет. Постарались подхватить атмосферу матча, полный дворец спорта, наши болельщики пришли болеть за нас. К сожалению, из-за индивидуальных ошибок проиграли матч.
Повторюсь – большие-большие вопросы к нашим нападающим, уже какую игру просто сели в лодку и едут. Да, были моменты, но КПД пока ноль. Забивают защитники, как тот же Рылов. Ушло немного хоккейное счастье, нацеленность на ворота. То лишнюю передачу отдаем, когда надо бросать, то шайба перескочит. Уверенность нужно вернуть нашим нападающим, сегодня именно этого не хватало», – сказал главный тренер «Амура».
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