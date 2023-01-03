Вадим Епанчинцев: «Большие вопросы к нападающим «Амура». Уже какую игру просто сели в лодку и едут»

высказался после матча против минского « » (1:4).

«Игра разделилась на отрезки. Пропустили быстрый гол, потом завладели инициативой.

Команда хотела забить, к сожалению, большие вопросы к нападающим. Тем не менее забили, сравняли счет. Постарались подхватить атмосферу матча, полный дворец спорта, наши болельщики пришли болеть за нас. К сожалению, из-за индивидуальных ошибок проиграли матч.

Повторюсь – большие-большие вопросы к нашим нападающим, уже какую игру просто сели в лодку и едут. Да, были моменты, но КПД пока ноль. Забивают защитники, как тот же . Ушло немного хоккейное счастье, нацеленность на ворота. То лишнюю передачу отдаем, когда надо бросать, то шайба перескочит. Уверенность нужно вернуть нашим нападающим, сегодня именно этого не хватало», – сказал главный тренер « ».