«Ванкувер» проведет переговоры с Биром о новом контракте. Защитник набрал 7 очков в 26 играх после перехода из «Каролины»

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На этой неделе канадский клуб и хоккеист проведут переговоры о подписании нового контракта, об этом сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

25-летний защитник в октябре перешел в «Кэнакс» в результате обмена из «Каролины».

Бир сыграл 26 матчей за «Ванкувер» в регулярном чемпионате и записал на свой счет 7 (2+5) очков при полезности «плюс 2». Среднее игровое время – 18:39.

Действующее соглашение игрока с зарплатой 1,8 миллиона долларов в год рассчитано до конца нынешнего сезона.