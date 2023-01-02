Форсберг, Эрик Карлссон и Раанта – звезды недели в НХЛ. Форвард «Нэшвилла» набрал 7 очков в 3 матчах
НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.
Третьей звездой признан голкипер «Каролины» Антти Раанта, одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,30 шайбы и отражая 94,4% бросков.
Второй звездой стал защитник «Сан-Хосе» Эрик Карлссон, набравший 7 (0+7) очков в четырех играх.
Первой звездой назван нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, в активе которого 7 (5+2) баллов в трех матчах.
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