Форсберг, Эрик Карлссон и Раанта – звезды недели в НХЛ. Форвард «Нэшвилла» набрал 7 очков в 3 матчах

определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.

Третьей звездой признан голкипер «Каролины» , одержавший три победы в трех матчах, пропуская в среднем 1,30 шайбы и отражая 94,4% бросков.

Второй звездой стал защитник « » , набравший 7 (0+7) очков в четырех играх.

Первой звездой назван нападающий « » , в активе которого 7 (5+2) баллов в трех матчах.