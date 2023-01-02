«Ванкуверу» интересен форвард «Рейнджерс» Лафреньер. Помощник генменеджера «Кэнакс» – бывший агент Алексиса

Теги возможные переходы Рейнджерс Ванкувер НХЛ Алексис Лафреньер Хоккей

Алексис Лафреньер заинтересовал «Ванкувер».

В канадском клубе хорошо знают возможности нападающего, поскольку его бывший агент – Эмили Кастонгуэй – сейчас занимает должность ассистента генерального менеджера «Кэнакс».

Возможный обмен Лафреньера не обойдется дешевой компенсацией, впрочем у «Ванкувера» есть актив в виде нападающего Бо Хорвата, который ранее отказался подписывать новый контракт с клубом.

Недавно 21-летний нападающий «Рейнджерс» остался в запасе и по решению тренера Жерара Галлана не попал в состав команды на матч чемпионата НХЛ против «Тампы».

Лафреньер, первый номер драфта НХЛ-2020, набрал 17 (5+12) очков в 37 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что канадец проводит финальный сезон по трехлетнему контракту новичка.

9 комментариев

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raspisanie77
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Ответ Serge Vendino
Ну в отличие от Какко Алексис достаточно неплохо себя проявляет. Не на уровень 1 номера, но играет полезно, особенно в плове себя показал
Неплохо для третей тройки, зачем его окончательно грубить, всё ж номер 1, вдруг где-то получится заиграть
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oberkorn
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Какко, лафренье и кравцова надо менять на кейна
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Serge Vendino
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Ответ raspisanie77
Отдавать! Вместе с Каккой и Кравцовым за Хорвата. Такой шанс избавиться от баста нельзя упускать.
Ну в отличие от Какко Алексис достаточно неплохо себя проявляет. Не на уровень 1 номера, но играет полезно, особенно в плове себя показал
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raspisanie77
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Отдавать! Вместе с Каккой и Кравцовым за Хорвата. Такой шанс избавиться от баста нельзя упускать.
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Антон
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Ответ 37old
Ну и на кой Рейнджерам нужен центр Хорват с запросами 7х8? Когда нужны ДВА правых крайних в топ-6 и переподписать Миллера и Хытила.
А кто у ниx центр норм? Вот центр полезный им и нужен как раз.
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Антон
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Если Рейнджерс умудрится как-то взять Xорвата или Кейна, то просто снимаю шляпу
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LOsP06GH
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Ответ 37old
Ну и на кой Рейнджерам нужен центр Хорват с запросами 7х8? Когда нужны ДВА правых крайних в топ-6 и переподписать Миллера и Хытила.
Объективно толку мало от Миллера и Хытила...Какко туда ещё в придачу с Кравцовым, забрать у кувера Кузьменко с Михеевым и вперёд за КС!
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37old
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Ну и на кой Рейнджерам нужен центр Хорват с запросами 7х8? Когда нужны ДВА правых крайних в топ-6 и переподписать Миллера и Хытила.
+1
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Стартер17
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Хорват Кузьмич - лавлер
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