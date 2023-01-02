«Ванкуверу» интересен форвард «Рейнджерс» Лафреньер. Помощник генменеджера «Кэнакс» – бывший агент Алексиса

заинтересовал « ».

В канадском клубе хорошо знают возможности нападающего, поскольку его бывший агент – Эмили Кастонгуэй – сейчас занимает должность ассистента генерального менеджера «Кэнакс».

Возможный обмен Лафреньера не обойдется дешевой компенсацией, впрочем у «Ванкувера» есть актив в виде нападающего Бо Хорвата, который ранее отказался подписывать новый контракт с клубом.

Недавно 21-летний нападающий « » остался в запасе и по решению тренера Жерара Галлана не попал в состав команды на матч чемпионата НХЛ против «Тампы».

Лафреньер, первый номер драфта НХЛ-2020, набрал 17 (5+12) очков в 37 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Отметим, что канадец проводит финальный сезон по трехлетнему контракту новичка.