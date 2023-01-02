Бедард следит за передачами Кучерова: «Один из тех распасовщиков в НХЛ, которые показывают ложный бросок, а затем находят партнера для паса»

признался, что учится технике паса у .

«Он один из тех распасовщиков в , которые показывают ложный бросок, а затем находят партнера для передачи», – сказал нападающий молодежной сборной Канады.

17-летний хоккеист сделал 12 результативных передач в четырех матчах МЧМ-2023, набрав в общей сложности 18 (6+12) очков.

О том, за счет чего Бедард развил свой хоккейный интеллект, форвард ответил: «Когда я был еще младше, большинство моих тренировок сводилось к тому, чтобы кататься по свободному льду, дурачиться и играть «2 на 2» с друзьями. Думаю, что это помогает».