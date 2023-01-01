Бедард набрал 18 очков в 4 матчах МЧМ-2023 и повторил рекорд Канады. У него 4 передачи в игре против Швеции

Теги молодежная сборная Канады молодежная сборная Швеции молодежный чемпионат мира драфт НХЛ Брэйден Шенн Дэйл Маккорт Коннор Бедард Хоккей

Коннор Бедард набрал 18 очков в 4 матчах МЧМ-2023 и повторил рекорд Канады.

17-летний фаворит драфта НХЛ-2023 сделал 4 результативные передачи в игре против Швеции (5:1). 

У форварда стало 18 (6+12) очков в 4 матчах.

Он повторил канадский рекорд по очкам за один турнир, установленный Дэйлом Маккортом в 1977 году и повторенный Брэйденом Шенном в 2011 году (у обоих было по 18 очков в 7 играх).

При этом Бедард – единственный, кому это удалось в 17 лет. 

Рекорд МЧМ по очкам за один турнир принадлежит Петеру Форсбергу (Швеция) – 31 (7+24) очко в 7 играх в 1993 году. 

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кино Музыка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Будущий соперник Макдэвида.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ГретцкиЛемьюБоссиХаллОвечкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ faaakkkeee
Глядя на это, Чикаго и Анахайм посильнее заправили свои танки. Будет забавно, если лотерея отправит его в Аризону :)
Чикаго старые читеры
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
faaakkkeee
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Глядя на это, Чикаго и Анахайм посильнее заправили свои танки. Будет забавно, если лотерея отправит его в Аризону :)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий