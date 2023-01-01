Бедард набрал 18 очков в 4 матчах МЧМ-2023 и повторил рекорд Канады. У него 4 передачи в игре против Швеции

набрал 18 очков в 4 матчах МЧМ-2023 и повторил рекорд Канады.

17-летний фаворит драфта НХЛ-2023 сделал 4 результативные передачи в игре против Швеции (5:1).

У форварда стало 18 (6+12) очков в 4 матчах.

Он повторил канадский рекорд по очкам за один турнир, установленный Дэйлом Маккортом в 1977 году и повторенный в 2011 году (у обоих было по 18 очков в 7 играх).

При этом Бедард – единственный, кому это удалось в 17 лет.

Рекорд МЧМ по очкам за один турнир принадлежит Петеру Форсбергу (Швеция) – 31 (7+24) очко в 7 играх в 1993 году.