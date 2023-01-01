«Оттава» ищет варианты обмена Зайцева (Кевин Уикс)
«Оттава» хочет обменять защитника Никиту Зайцева.
Об этом сообщил бывший вратарь клубов НХЛ, а ныне инсайдер Кевин Уикс.
«Мне сказали, что «Сенаторс» активно ищут варианты обмена защитника Зайцева. Они разрешили его представителям общаться с клубами.
Насколько я понимаю, «Сенаторс» готовы отдать высокий драфт-пик или проспекта, чтобы договориться об обмене», – написал Уикс.
В 19 играх нынешнего сезона НХЛ Зайцев набрал 3 (0+3) очка.
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