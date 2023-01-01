«Оттава» ищет варианты обмена Зайцева (Кевин Уикс)

Теги возможные переходы Оттава НХЛ Кевин Уикс Никита Зайцев Хоккей

«Оттава» хочет обменять защитника Никиту Зайцева.

Об этом сообщил бывший вратарь клубов НХЛ, а ныне инсайдер Кевин Уикс.

«Мне сказали, что «Сенаторс» активно ищут варианты обмена защитника Зайцева. Они разрешили его представителям общаться с клубами.

Насколько я понимаю, «Сенаторс» готовы отдать высокий драфт-пик или проспекта, чтобы договориться об обмене», – написал Уикс.

В 19 играх нынешнего сезона НХЛ Зайцев набрал 3 (0+3) очка.

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5 комментариев

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Matador
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В нынешнем его состоянии думаю мало у кого интересен вызовет. Возможно ещё и злоупотребляет. Если же нет, то возможно кому то стоит рискнуть, бывает что игрок просто не в форме или есть психологические проблемы, а смена обстановки может помочь
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Сергей Орлов
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Ответ Сергей Кот
он реально так сильно сдал? вроде же неплохой защ был, по играм за сборную очень достойно всегда смотрелся
К сожалению, сдал, да. Видимо история с женой подкосила.
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Иван Павлов
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Ответ Сергей Кот
он реально так сильно сдал? вроде же неплохой защ был, по играм за сборную очень достойно всегда смотрелся
Да, он сильно сдал, и контракт у него плохой.
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Сергей Кот
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он реально так сильно сдал? вроде же неплохой защ был, по играм за сборную очень достойно всегда смотрелся
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Артем Зырянов
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Уже пару лет ищет)
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