«Оттава» ищет варианты обмена Зайцева (Кевин Уикс)

« » хочет обменять защитника .

Об этом сообщил бывший вратарь клубов НХЛ, а ныне инсайдер .

«Мне сказали, что «Сенаторс» активно ищут варианты обмена защитника Зайцева. Они разрешили его представителям общаться с клубами.

Насколько я понимаю, «Сенаторс» готовы отдать высокий драфт-пик или проспекта, чтобы договориться об обмене», – написал Уикс.

В 19 играх нынешнего сезона НХЛ Зайцев набрал 3 (0+3) очка.