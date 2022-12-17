«Оттава» выиграла четвертый матч подряд. Зайцев набрал «минус 1» при победе команды 6:3 в игре с «Детройтом»

« » продлила победную серию до четырех игр.

«Сенаторс» обыграли « » (6:3) на выезде в матче регулярного чемпионата .

Российский защитник канадского клуба не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «минус 1» и выполнил два блок-шота. Он провел на льду 20 минут и 31 секунду.

Также с отрицательной полезностью завершили игру сделавший три передачи («минус 1») и оформивший дубль Дрейк Батерсон («минус 1»).

В свою очередь, «Ред Уингс» уступили в пяти последних матчах подряд.