«Оттава» выиграла четвертый матч подряд. Зайцев набрал «минус 1» при победе команды 6:3 в игре с «Детройтом»
«Оттава» продлила победную серию до четырех игр.
«Сенаторс» обыграли «Детройт» (6:3) на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Российский защитник канадского клуба Никита Зайцев не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности «минус 1» и выполнил два блок-шота. Он провел на льду 20 минут и 31 секунду.
Также с отрицательной полезностью завершили игру сделавший три передачи Алекс Дебринкет («минус 1») и оформивший дубль Дрейк Батерсон («минус 1»).
В свою очередь, «Ред Уингс» уступили в пяти последних матчах подряд.
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