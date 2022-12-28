Защитник «Оттавы» Зайцев получил травму нижней части тела в матче с «Бостоном»

Защитник «Оттавы» получил травму в матче с « ».

Игрок не выходил на лед после первого периода матча регулярного чемпионата с «Брюинс» (3:2 Б). У него повреждение нижней части тела.

Главный тренер «Сенаторс» сказал, что игроку придется пропустить некоторое время. Ему предстоит пройти обследование в среду.

Россиянин успел провести на льду 7 минут 16 секунд (1:29 – в меньшинстве, «0») и отметился 1 блоком.

В текущем сезоне на его счету 3 (0+3) очка в 19 играх сезона при полезности «минус 6».