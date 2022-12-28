Защитник «Оттавы» Зайцев получил травму нижней части тела в матче с «Бостоном»
Защитник «Оттавы» Никита Зайцев получил травму в матче с «Бостоном».
Игрок не выходил на лед после первого периода матча регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (3:2 Б). У него повреждение нижней части тела.
Главный тренер «Сенаторс» Ди Джей Смит сказал, что игроку придется пропустить некоторое время. Ему предстоит пройти обследование в среду.
Россиянин успел провести на льду 7 минут 16 секунд (1:29 – в меньшинстве, «0») и отметился 1 блоком.
В текущем сезоне на его счету 3 (0+3) очка в 19 играх сезона при полезности «минус 6».
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